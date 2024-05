Herbert Kickl eröffnet Wahlkampf 2024: FPÖ startet “Österreich-Tour”

Der FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl startet die "Österreich-Tour" vor den kommenden Wahlen. Bild: Screenshot YouTube

Wahlkampf-Eröffnung 2024 in Österreich. Unter dem Motto “Mit euch gegen das System” startet FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl die „Österreich Tour“.

Der FPÖ-Chef plant eine Serie von Auftritten in ganz Österreich, wo er direkt mit den Menschen in der Sprache sprechen wird, die ihn in der Bevölkerung so beliebt macht. Kickl weiß von was er redet, wenn er gleich zu Beginn der Ansprache auf die Notwendigkeit einer starken FPÖ hinweist, denn es drohe das „Ungetüm namens Austro-Ampel“ an der bereits „gebastelt“ wird.