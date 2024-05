Kulturbruch “Sylt-Nazi-Skandal” (BILD): “Die Feinde der Freiheit: die Liberalen” (VIDEOS)

Screenshot

Von ELMAR FORSTER, Auslands-Österreicher in Ungarn seit 1992

Der deutsche Historiker Oswald Spengler, Autor von der „Untergang des Abendlandes“ (1921), hat vieles vorausgesehen… Und trotz allem beinhaltet sein Geschichtsfatalismus auch Tröstendes:

„Jeder Versuch, eine Schule, eine Weltanschauung gewaltsam zu züchten, führt zum Gegenteil.“

British patriots don’t like unclothed men on bicycles. pic.twitter.com/RZFfTkOEal — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 28, 2024

„Ein paar Idioten singen ein ausländerfeindliches Lied, und Deutschland verliert die Nerven“

– wundern sich etwa Schweizer Journalisten der „Neuen Zürcher Zeitung“

Denn…

„Das Gegröle …war abscheulich. Aber über die nationale Hysterie, die darauf folgte, kann man nur noch den Kopf schütteln.“

Welthistorisch absurde “Staatskrise”

Und auch das Amtsblatt der Deutschen für Politische Korrektheit, die BILD, scheint langsam – allerdings wieder euphemisierend – erkannt zu haben, dass…

…“unseren Politikern der Kompass verrutscht ist“.

Denn plötzlich wundert sich die BILD-Kommentatorin über völlig überzogene Mea-Culpa-Kommentare deutscher Poli-Eliten zu einer „bsoffenen Gschicht“ (Wienerisch):

„Scholz („Solche Parolen sind eklig. Sie sind nicht akzeptabel. #Sylt“), Faeser („Was wir dort sehen, ist widerwärtig und menschenverachtend.“), Buschmann („Entsprechende Ermittlungen obliegen den zuständigen Behörden.“ #Sylt.)“

Groteske Multi-Kulti-Double-Measures

„Auffällig ist nicht nur, wann und wie Scholz und Co. sich äußern. Sondern auch, wann Scholz und Co. schweigen.“

Denn zu den “wahren Elefanten im Raum“ des…

„…beinahe schon alltäglichen Horror auf unseren Straßen! Messerattacken, Vergewaltigungen, gern auch in der Gruppe, Massenschlägereien oder Gewaltakte von solcher Brutalität“…

…schweigen sich die deutschen Wahnsinns-Gutmenschen-Politiker zu Tode.

Und freuen sich, wenn sie davon mittels einer perversen Orwellschen Umkehr der Wirklichkeit ablenken können:

„Wenn zum Beispiel einem am Boden liegenden, wehrlosen Mann der Kopf eingetreten wird, wie im Fall von Martin K. in Paderborn am 1. Mai. Da gab es keinen Politiker-Hashtag #Paderborn. Gibt’s übrigens auch nicht beim explodierenden Judenhass an unseren Unis.“ (BILD)

Und auf einmal stellt sich BILD die richtigen Fragen:

„Es gibt zwei Möglichkeiten: Unseren Politikern ist der Kompass verrutscht. Oder aber er ist absichtlich anders justiert.“

Womit wir wieder bei Spengler wären:

„Jeder Versuch, eine Schule, eine Weltanschauung gewaltsam zu züchten, führt zum Gegenteil.“

Denn es ist nur mehr schwer vorstellbar, dass die deutschen Polit-Eliten nur aus politisch-dummer Naivität heraus so handeln.

Das “Aufbrechen” des politisch-korrekten, “dressierten” Schuld-Gewissens (Alexander Solschenizyn)

Denn langsam scheint dem politisch korrekt-manipulierten westlichen Schuld-Menschen sein „dressiertes Gewissen“ (der russische Nobelpreisträger Alexander Solschenizyn) aufzubrecehen. Ein schlechtes Gewissen, welches gerade die sogenannten „Haltungs-Journalisten“ bis zum Erbrechen transportieren.

„Ihr in Europa, ihr habt die Intelligenz ausgeschlossen… Das westliche System bewegt sich auf einen ultimativen Zustand geistiger Erschöpfung zu: Eine übertriebene, seelenlose Gesetzestreue, ein rationaler Humanismus, ein verbotenes Innenleben… Eure gesamten Eliten haben den Sinn höherer Werte verloren. Sie haben vergessen, dass das erste Recht des Menschen darin besteht, seine Seele nicht mit Nichtigkeiten vollzustopfen…“ (A. Solschenyzin)

Nun kotzen die Menschen dieses schlechte Gutmenschen-Gewissen heraus. Denn die Double-Measures sind unerträglich geworden:

Dass nämlich etwa…

…„die öffentlich-rechtliche „Tagesschau“ am vergangenen Freitag, noch bevor sie über die verzweifelte Lage an der ukrainischen Front und die ausweglose Situation im Nahen Osten“ (NZZ)…

…eben über den…

…„Nazi-Skandal beim Schützenfest: Ganzes Party-Zelt brüllt „Ausländer raus“ (BILD)

…zu berichten gedachte.

“Kollektiv imaginierte Staatskrise” (NZZ)

Dahinter nämlich versteckt sich eine…

…„kollektiv imaginierte Staatskrise: Deutschland schaltet in den moralischen Overdrive.“ (NZZ)

Und worüber sich nun höchste deutsche Polit-Eliten…,

…„die Bundesinnenministerin, der Bundeskanzler, die Bundestagspräsidentin und schliesslich sogar der Bundespräsident alle äußern…“ (NZZ)

… wie auf Knopfdruck selbst-echauffieren müssen.

Nämlich über jene „wohlstandsverwahrloste Parallelgesellschaft“, welche sie in Wirklichkeit in ihrem „Golgatha-Deutschland“ selbst geschaffen haben.

In der benachbarten Schweiz reibt man sich verwundert die Augen: Dass etwa „der Staatsschutz gegen die Sänger von Sylt ermittelt.“ Oder dass „im Internet diese – mit Klarnamen – an den Pranger gestellt werden und daraufhin teilweise ihre Jobs in der richtigen Welt verlieren“ (NZZ).

Bei Massenvergewaltigungen dürfen Multi-Kulti-Täter mit bedingten Kuschel-„Strafen“ und ewiger Duldung rechnen.

Die Angst links-nihilistischer Polit-Eliten vor dem Volk

In Wirklichkeit nämlich zeigt sich an dieser Schuld-Kultur-Psychose der deutschen Polit-Eliten die Angst vor dem Volk. Welches sich gerade auf Volksfesten am ungeniertesten gibt – im Sinne von: Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Das wusste schon Goethes Faust:

„Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Hier bin ich Mensch, hier darfs ich sein!“

Und die nüchterne „NZZ“ stellt sich eine eigentlich längst erkennbare rhetorische Frage:

„Womit kann man heute provozieren?“

Zwar sei “das Pfingst-Gegröle war pubertär, dumm und abstoßend“ (NZZ) gewesen.

Aber:

„In einer infantilisierten Gesellschaft können auch Menschen in ihren Zwanzigern noch als Pubertierende gelesen werden.“

Der somit von linker Seite aufgebauschte Riesen-Skandal ist einfach und erschreckend zugleich zu erklären: Dass nämlich Pubertierende gegen eine links-grün verordnete Politisch-Korrekte-Meinungs-Diktatur – mit einfachsten Mitteln – provozieren:

„Wie aber schafft man das in einer Gesellschaft, in der weite Teile von Politik und Medien ihr linkes und grünes Weltbild absolut setzen? Ganz einfach: mit allem, was rechts ist.“ (NZZ)

Recht geschieht es denen nun diesen lionks-nihilistichen Totalitaristen also!

„Man tut den politisch korrekten Eltern weh, indem man gegen den inklusiven, diskriminierungsfreien, achtsamen, klimabewussten Zeitgeist angrölt. Ein linker Tabubruch ist heute nur noch schwer zu bewerkstelligen. Die Klima-Kleber von der Letzten Generation haben es versucht, und wohin hat es sie gebracht? In die Talkshows.“ (NZZ)

Historischer Mentalitätsbruch: “Die Liberalen sind die Feinde der Freiheit” (Orban)

Diesen hatte vor fast 200 Jahren der französische Philosoph Alexis de Tocqueville so konstatiert:

Dass nämlich in der freien Gesellschaft der Staat immer mehr Zuständigkeiten für sich reklamiert, bis die Regierenden schließlich ihre Aufgabe darin sähen, den Bürger „zu leiten und zu beraten und notfalls gegen seinen Willen glücklich zu machen.“

„Europa wird bald zugrunde gehen an seinem einstigen Liberalismus, der sich als naiv und selbstmörderisch erwiesen hat. Europa hat Hitler hervorgebracht, und nach Hitler waren keine Argumente mehr geblieben.“ (Imre Kertesz: „Letzte Einkehr“, 2002 – 2009 – ungarischer Holocaust-Überlebender und Nobelpreisträger)

Was wir jetzt erleben, ist wahrscheinlich genau das, was der russische Nobelpreisträger Solschenizyn – angewidert im wohlstandsversauten US-Materialismus-Exil prophezeite:

„Der Abgrund wird sich zum Licht hin öffnen… Es wird Menschen geben, die sich erheben werden im Namen der Wahrheit, der Natur, des Lebens.… S ie werden ihren Kindern beibringen, anders zu denken, den Geist über das Materielle zu stellen. Sie werden die Spirale des Niedergangs der Tapferkeit durchbrechen. So wird es zu einem Aufbrechen des dressierten Gewissens kommen. Heute sind die Dissidenten im Osten, sie werden bald im Westen sein.“

“Don’t touch me Abdul. Go back to your home!” True British patriot. pic.twitter.com/n9qy0CrdG3 — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 12, 2024

Und genau davor haben die links-nihilistischen Polit- und Journaille-Eliten Angst: Dass dem Volk endlich die Schuppen von den Augen fliegen und die Wahrheit zum Vorschein kommt: Indem nämlich Orbáns Idee von der „il-liberalen Demokratie“ sich im West-Volk verfangen hat – als demokratischer Ausweg aus einem multipluralistischen Toleranz-Totalitarismus.

„Wobei illiberal nicht zwangsläufig anti-liberal bedeutet. … Heute sind die liberalen Demokraten die wahren Feinde der Freiheit. Als Verfechter der Freiheit muss ich illiberal sein.“ (Orbán -Interview)

Und Orban weiter:

„Wer das Denksystem der politischen Korrektheit in Frage stellt, kann ihnen zufolge kein Demokrat sein. Aber so wird die Gedanken- und Meinungsfreiheit verletzt. Ich dagegen, als Illiberaler, verteidige die Freiheit des Wortes. Ich weiß, dass das in den westlichen Hauptstädten merkwürdig klingt. Aber hier im Herzen Mitteleuropas denken alle so.“ (Orbán –Interview)

Gerade das öffentliche Boulevard-Amtsblatt der deutschen Politischen Korrektheit, die BILD, scheint einen kulturhistorischen Dammbruch zu ahnen:

“Doch diese hässlichen Szenen sind kein reines Sylt-Problem. Aus vielen Ecken in Deutschland tauchen jetzt Fotos und Videos auf, die zeigen, was sich in den Bierzelten und auf den Tanzflächen des Landes offensichtlich nicht selten abspielt: Grölende Feiernde, die alle Hemmungen verlieren und aus voller Kehle Nazi-Parolen schmettern – aus dem vermeintlichen Schutz der Gruppe heraus.”

