Serbischer Präsident: Größere Tragödie als im Zweiten Weltkrieg steht bevor

Serbischer Staatspräsident Vucic mit ungarischem Ministerpräsidenten Orban

Laut Staatsoberhaupt des Balkanstaates steuert die Welt auf eine Katastrophe zu. In Europa habe sich eine Kriegspsychose breitgemacht, welche eine große Gefahr darstellt. Alles wird noch viel schwieriger und schlimmer werden als jetzt schon.

Aleksandar Vučić befürchtet einen weltweiten Krieg, viel größer ist als der aktuelle Ukraike-Konflikt. wie er auf einer Wahlveranstaltung in Valjevo sagte. Serbien brauche daher Frieden und Stabilität.

In einem Interview mit „Prva TV“ befürchtet der serbische Staatschef außerdem: Dass nur noch wenig Zeit bleibt, um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden.

„Ich fürchte, der Zug hat den Bahnhof bereits verlassen und niemand wird ihn mehr anhalten können. Alles wird viel schwieriger und schlimmer sein als jetzt. Es erwartet und eine viel größere Tragödie als im Zweiten Weltkrieg. Ein großer globaler Konflikt rückt näher, und nur wenige wollen ihn stoppen. Wenn sich die Kriegsmaschinerie aufheizt und die Lobbys der Rüstungsindustrie auf Touren kommen, ist es schwer, sie zu stoppen. Es ist höchste Zeit, dass jemand versucht, dies zu stoppen, aber ich fürchte, wir steuern auf eine Katastrophe zu.“

so Vucics düstere Einschätzung in dem Interview, in welcher er auf die Erklärung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán reagierte. Wie „Mandiner“ berichtete, hatte der Orban gegenüber „Kossuth Radio“ festgehalten: Dass in Brüssel Vorbereitungen für einen Kriegseintritt Europas im Gange wären.

Situation wie vor dem 1. Weltkrieg

