Betrunkene Pöbel-Nafris attackieren S-Bahn-Fahrgäste – Helfer verletzt

Foto: wikimedia commons

STUTTGART – Zu einem Körperverletzungsdelikt ist es heute laut Polizeibericht in einer S-Bahn gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei „marokkanische Staatsangehörige“ (29 und 36 Jahre alt) am 29.05.2024 gegen 08.30 Uhr in der S1 in Richtung Herrenberg mehrere Fahrgäste zunächst verbal angegangen haben.

Helfer angegriffen

Im weiteren Verlauf wurden sie laut Zeugenaussagen von einem bislang unbekannten Reisenden auf ihr Verhalten angesprochen, woraufhin die Männer aggressiv wurden und den Unbekannten beleidigten und attackierten. Der Helfer selbst sowie Zeugen des Angriffs betätigten daraufhin nach derzeitigem Kenntnisstand den Notrufknopf der Sprechanlage und meldeten den Vorfall dem Triebfahrzeugführer.

Zug musste bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden

Die betroffene S-Bahn wurde daraufhin am Gleis 101 des Stuttgarter Hauptbahnhofs bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen der Bundespolizei angehalten. Die eingesetzten Beamten konnten die beiden mit 1,8 und 1,06 Promille alkoholisierten „29- und 36-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen“ noch im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Anmerkung: Die Tatsache, dass solchen Gestalten nichts passiert – sie sind sicher wieder unterwegs – ist der Grund, warum sich die Menschen so etwas nicht mehr bieten lassen wollen. Deshalb fordern viele anständige Bürger die sofortige Repatriierung solcher Typen. Wenn das passieren würde, dann würde der Ruf nach „Remigration“ gar nicht mehr laut werden.