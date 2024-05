Laut einer Analyse britischer Verkehrsunfälle fahren Hybrid- und Elektroautos vor allem in Städten häufiger Fußgänger an als Benzin- oder Dieselfahrzeuge.

Eine Analyse von 32 Milliarden Meilen Straßendaten für Batterieautos und 3 Milliarden Meilen für Benzin- und Dieselfahrzeuge ergab:

„Elektro- und Hybridautos fahren doppelt so häufig Fußgänger an und dreimal häufiger Fußgänger in städtischen Gebieten.“

Mehrere Faktoren spielen dabei eine Rolle:

“Fahrer von Elektroautos sind in der Regel jünger und weniger erfahren.” (barriersdirect)

Außerdem sind laut Phil Edwards, Professor für Epidemiologie und Statistik an der London School of Hygiene & Tropical Medicine, diese Fahrzeuge auch viel leiser sind, wodurch sie schwerer zu hören sind, insbesondere in lauten Städten. Die Fahrer sollten deshalb auch viel vorsichtiger sein, die Fußgänger werden sich aber wohl bald an die Änderungen gewöhnen.

Aufgabe der Regierung sei es aber, diese Risiken zu mindern, bevor der Verkauf von Benzin- und Dieselfahrzeugen auslauft.

Laut „The Guardian” sind Verkehrsunfälle die Todesursache Nummer eins bei Kindern und jungen Erwachsenen in Großbritannien. Und laut einem Bericht des US-Verkehrsministeriums hatten Elektro- und Hybridautos im Jahr 2017 ein um 20 Prozent höheres Risiko für Fußgänger als Benzin- und Dieselautos, und ein um 50 Prozent höheres Risiko beim Abbiegen, Rückwärtsfahren, Einfahren und Anhalten .

Edwards und Kollegen untersuchten britische Reise- und Verkehrsunfalldaten von 2013 bis 2017. Ihre Analyse umfasste 916.713 Fälle, von denen 120.197 Fußgänger betrafen. Mehr als 96.000 wurden von Autos oder Taxis angefahren.

Die Mehrheit der Fahrzeuge auf der Straße fährt nach wie vor mit Benzin oder Diesel, was drei Viertel der Fußgängerunfälle ausmacht. Bei gleicher Strecke traten solche Unfälle jedoch häufiger in batteriebetriebenen Autos auf. Laut der Studie, die im Journal of Epidemiology and Community Health veröffentlicht wurde, lag die durchschnittliche jährliche Unfallrate für Fußgänger pro 100 m gefahrenem Kilometer bei Elektro- und Hybridautos bei 5,16, verglichen mit 2,4 für Benzin- und Dieselautos.

Akustische Geräuschanlage

Seit Juli 2019 müssen alle neuen Hybrid- und Elektrofahrzeuge, die in Europa verkauft werden, mit einer akustischen Fahrzeug-Geräuschanlgae ausgestattet sein, die bei langsamer Fahrt ein Geräusch von sich gibt, aber immer noch fahren Hunderttausende Elektroautos fahren ohne eine solche. Edwards schlägt vor, dass bereits verkaufte Elektro- und Hybridfahrzeuge nachgerüstet werden sollten.

Nicola Christie, Professorin für Verkehrssicherheit an der UCL, sagte:

“Das Hauptproblem ist, dass Menschen die Geschwindigkeit und Position von Fahrzeugen anhand ihres Geräusch beurteilen. Dieses Problem ist bei sehbehinderten Menschen besonders ausgeprägt.”

Laut Edwards ist aber der geringere Lärm nicht das einzige Problem: Denn Elektroautos beschleunigen tendenziell schneller und sind viel schwerer, sodass ihr Bremsweg viel länger ist.

Dier Artikel erschien zuerst auf MANDINER, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation

____________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]