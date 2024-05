EU-Beitrittskandidat Ukraine: Folter in mehreren Gefängnissen (Video)

In mehreren ukrainischen Gefängnissen haben die Behörden Folter aufgedeckt, darunter in der Justizvollzugsanstalt Boschkove in der Region Poltawa im Osten des Landes. Hier wurden bereits vier Beamte angeklagt – wie teilten das „Staatliche Ermittlungsbüro“ (DBR) und die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Laut Ermittlungsergebnisse wurden fast alle Sträflinge, die im Bozhkove-Lager landeten, Opfer von Folter. Die neue angekommenen Häftlinge wurden geschlagen, bis ihr Wille gebrochen war. Die Befehle wurden ausgeführt, ohne dass die Folterer ein Wort von sich gaben – so das „DBR“ in einer auf „Telegram“-Erklärung. Einmal wurde ein Verurteilter fast eine Stunde lang gefoltert wurde – wie im Februar 2022 dokumentiert. Zudem wurde ständiger psychologischer Druck ausgeübt. Diesbezügliche Ermittlungen begannen im Januar 2023.

Alle Sträflinge mussten ab Ankunft in der Kolonie ein Initiationsritual durchlaufen: Indem sie den Fußboden auf demütigende Weise reinigen musste, was auf Video aufgezeichnet wurde. Wer sich weigerte, wurde er gefoltert: Ihm wurde mit Händen, Füßen und Schlagstöcken auf verschiedene Körperteile geschlagen. Die Behörden dokumentierten unter anderem: Einem der Verurteilten wurden mehr als zweihundert Schläge zugefügt.

Die Ermittler haben aber auch andere Videodateien und Dokumente erhalten, die Folter in anderen Strafanstalten des Landes zeigen. Die Ermittlungen diesbezüglich seinen im Gange. Laut der Erklärung soll Folter in der Ukraine mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet werden. (MTI, vadhajtasok)

