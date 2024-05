China zeigt Killer-Roboterhunde bei Militärübung (VIDEO)

Er hilft bei der Aufklärung, Identifizierung und Vernichtung von Feinden.

Während der jüngsten gemeinsamen Militärübungen mit Kambodscha führte Chinas Militär einen Roboterhund, mit einem automatischen Gewehr auf dem Rücken, als eine perfekte Tötungsmaschine vor – wie CNN berichtete.

“Er kann als neues Mitglied unserer städtischen Kampfoperationen dienen, um unsere menschlichen Mitglieder bei der Aufklärung, Feindidentifikation und Zielzerstörung zu ersetzen.”

– wie ein Soldat im staatlichen Fernsehen „CCTV“ meinte. Das zweiminütige Video, welches während des Manövers “Golden Dragon 2024” aufgenommen wurde, zeigt den ferngesteuerten Roboterhund beim Laufen, Springen, Liegen und Rückwärtsbewegen. So führt ein Roboterhund, während er mit einem Gewehr schießt, eine Infanterieeinheit in ein simuliertes Gebäude.

Ein anderes Teil des Videos zeigt ein automatisches Gewehr, montiert unter einer Sechs-Rotor-Flugdrohne, als Teil von Chinas “Vielfalt intelligenter unbemannter Geräte”.

Robot Dog Highlighted at China-Cambodia Joint Military Exercise

Intelligent equipment such as robot dogs and drones are in the spotlight at the ongoing China-Cambodia “Golden Dragon 2024” joint military exercise.https://t.co/wmbWSUSCRg pic.twitter.com/zLA1VpAjOD

