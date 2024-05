Habeck-Sozialismus: „Wirtschaft ist, was wir verteilen können“

JULIAN REICHELT | Wir leben im Zeitalter der grünen Inquisition. Und die Angst geht um, dass wir in den Geschichtsbüchern alle als kleine Robert Habecks dargestellt werden, die diesen Kurs mitgetragen haben. Diese Ausgabe von “Achtung, Reichelt!” soll allen Zuschauern eine Mahnung sein, sich gegen den tobenden Fieberwahn im Land zu stellen und laut und deutlich zu sagen: Das sind wir nicht. So wollen wir nicht in die Geschichte eingehen.

Wir haben für Sie zusammengetragen, was in diesem Land innerhalb von nur wenigen Tagen alles geschehen ist: Von Robert Habecks „Test“-Phantasien über das Maskottchen der Bundesregierung, das 200 Geschlechter propagiert bis zu hin zu einer Regierung, die sich gegenseitig heftiger beschimpft, als wir es uns hier trauen würden.