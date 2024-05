Trump-Prozess: Korrupter Prozess, korrupter Richter, korrupter Bezirksstaatsanwalt“ (Video)

In den USA gibt es einen großen Aufschrei gegen den Schauprozess gegen Donald Trump.

Wie bereits bekannt hat die Geschworenen-Jury Jury Donald Trump in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Doch wie es scheint, könnte – wie die öffentlichen Reaktionen zeigen – alles andere als sicher sein, dass der jetzige US-Präsident Joe Biden davon bei die November-Wahlen profitieren wird.

Laut „Magyar Nemzet“ sei es sei seit geraumer Zeit klar gewesen, dass…

…“das Ziel der Demokraten darin besteht, Trump vor den Präsidentschaftswahlen im November unmöglich zu machen”.

Der republikanische Senator Lindsey Graham aus South Carolina meinte dazu:

“Ich bin sicher, dass dies Trump mehr helfen wird, die Wahl zu gewinnen, als es ihm schaden wird.”

Und der texanische Abgeordnete Ronny Jackson sagte:

“Die Demokraten haben gerade den Krieg erklärt. Jeder weiß, dass es ein politisches Urteil ist.”

Trumps Sohn, Donald Trump Jr., schrieb in den sozialen Medien:

“So ein Bullshit!”

Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia wie auf die Umfragen zeigen, wonach Trump sehr gute Chancen hat, bei den Wahlen im November anzutreten:

“Was machen sie jetzt, wo ihr Stunt fehlschlägt?“

– fragte er.

Und weiter:

„Noch nie zuvor hat man selbst in Bananenrepubliken ein solches Ausmaß an Korruption gesehen wie in Bidens Republik“.

Laut Greene sei die Verurteilung von Trump ein Zeichen für die regelrechte Angst vor einer zweiten Trump-Präsidentschaft.

Der Abgeordnete Matt Gaetz aus Florida fügte hinzu:

“Das Ergebnis eines korrupten Prozesses, eines korrupten Richters und eines korrupten Bezirksstaatsanwalts”.

Aber auch einfache amerikanische Staasbürger sehen das Urteil dementsprechend. Laut Matthew Turner, einem Einwohner von New York City werde…

…„der Fall Trump nur noch populärer machen: Schließlich sehen die Leute, wie er ins Visier genommen wurde, nur um ihn von der Präsidentschaft fernzuhalten.“

Für den Amerikaner John McGuigan steht fest:

“Ein unschuldiger Mann wurde heute verurteilt. Währenddessen laufen Vergewaltiger und Mörder durch die Straßen von New York.”

Dieser Artikel stammt von MANDINER unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation.

“Soros-Anklage” oder “Niemand steht über dem Gesetz” ?

Bei dem Urteil hatte eine zwölf-köpfige Jury den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump am Donnerstag in allen 34 Anklagepunkten der Fälschung von Geschäftsdokumenten und der Zahlung von Schweigegeldern einstimmig für schuldig befunden.

Das 12-köpfige Geschworenen-Urteil, vor einem New Yorker Gericht, beendete eine sechswöchige Prozess-Reihe nach etwa 11-stündiger Beratung.

Das von Richter Juan Mercan festgelegte das Strafmaß soll am 11. Juli veröffentlicht werden. Und zwar nur vier Tage vor Beginn des Nominierungsparteitags der Republikanischen Partei.

Donald Trump bezeichnete das gesamte Gerichts-Strafverfahren als Betrug: Dieses wäre von der Biden-Regierung nur deshalb eingeleitet worden, um ihm zu schaden. Trump bezeichnete den demokratischen Bezirksstaatsanwalt, welcher die Anklage erhoben hatte, Alkvin Bragg, als einen “von Soros unterstützten Staatsanwalt“. Die Wähler freilich würden das wahre Urteil am 5. November, dem Wahltag, fällen.

Das Wahlkampfteam von US-Präsident Joe Biden sah das freilich anders und erklärte: Das New Yorker Gericht habe gezeigt, dass niemand über dem Gesetz stehe:

“Donald Trump glaubte fälschlicherweise, dass er niemals die Konsequenzen eines Gesetzesbruchs zu seinem eigenen Vorteil tragen würde.“

Und weiters:

„Der einzige Weg, Donald Trump aus dem Oval Office fernzuhalten, ist die Wahlurne.“

Gleich nach Urteilsverkündigung am Donnerstag hatten sich Unterstützer von Donald Trump und Gegendemonstranten vor dem Gerichtsgebäude versammelt: Ein kleines Handgemenge zwischen den beiden Gruppen, wurde durch die Polizei schließlich unterbunden, indem beide getrennt wurden.

