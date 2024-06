Unterwerfung der Polizei unter Transideologie – Frage nach dem Namen nicht mehr erlaubt

Bild: screenshot YouTube

Beamte der Polizei Hannover werden nunmehr in einer brandaktuellen Herausgabe von Verhaltenshinweisen angewiesen, Personen, mit denen sie im Dienst zu tun haben, nicht mehr nach ihrem echten Namen zu fragen.

„Auslöser“ dafür dürfte die, letzte Woche stattgefundene Christopher Street Day (CSD) in Hannover gewesen sein.

Keine Überprüfung der Identität mehr möglich

Wörtlich heißt es in den herausgegebenen Verhaltenshinweisen an die Exekutive, „Frage nie nach dem „richtigen“ Namen. Der Name, mit dem sich die Person vorstellt, ist ihr richtiger Name“, wie auch NIUS zu berichten wusste.

Dieses Merkblatt wurde NIUS aus Polizeikreisen zugespielt, es klingt schier unglaubwürdig, entspricht jedoch den Tatsachen. Es wurde offenbar zur Vorbereitung des Christopher Street Day (CSD) in Hannover an Polizisten verteilt. Die „Taschenkarte für Polizeivollzugsbeamte der Bundespolizeiinspektion Hannover“ listet akribisch, zuvorkommend und gehorsam „Do’s“ und „Dont’s“ im Umgang mit dem maximal-sensiblen CSD-Publikum auf.

Fraglos geht es dabei um Pronomen. Die Beamten werden vorsorglich ermahnt, „denk nach, bevor du Fragen stellst.“

Trans-Ideologie-Wahn machts möglich

Konkret wurden die Beamten für ihren Einsatz beim Hannoveraner CSD wie folgt eingenordet, „wir sind Polizei für alle. Wir unterscheiden nicht zwischen Geschlecht, Herkunft oder Sexualität.“

„Benutze die gleiche Sprache. Orientiere dich an den Namen und Pronomen, die die Person für sich selbst benutzt …“

„Zeige Empathie, auch wenn Du zu wenig Wissen hast. Du musst Diskriminierungserfahrungen nicht selbst erleben, um Respekt zu zeigen.“

„Denk nach, bevor du Fragen stellst. Es ist in Ordnung, neugierig zu sein. Trotzdem sollte man rücksichtsvoll sein.“

Bei den Dingen, die die Beamten im Umgang mit Transpersonen und anderer woker Klientel unbedingt vermeiden sollen, heißt es unter anderem, „frage nicht nach Operationen/Hormonen“ und „Vermeide Kommentare, die auf geschlechterstereotypen Schönheitsnormen basieren.“

Polizisten, die sich vor einem anstrengenden Einsatz erst noch mit einer Art Gender-Knigge herumschlagen müssen wären wohl absurd genug.

Als „Krönung“ des Ganzen noch die eine Anweisung, die einfach unglaublich, vor allem aber unglaublich gefährlich klingt, „frage nie nach dem „richtigen“ Namen (Deadname). Der Name, mit dem sich die Person vorstellt, ist ihr richtiger Name.“ Hinzu kommt allerdings, dass im Falle von Straftaten oder berechtigten Hinweisen auf solche, die tatsächliche Identität des Verdächtigen wohl nicht festgestellt werden kann und darf.

Anweisung „zum Verinnerlichen“

Diese Verhaltensregeln sollten die Beamten vor ihrem Einsatz beim CSD also verinnerlichen. Die Polizei unterwirft sich somit glasklar ungeschriebenen Transgesetzen.

Die Polizei unterwirft sich den ungeschriebenen Gesetzen der Trans-Ideologie und verbietet sich selbst, Straftäter, Verdächtige, gesuchte Personen nach ihrem echten Namen zu fragen. Die Beamten sollen hinnehmen, wenn sich ein Mann als Frau oder umgekehrt vorstellt. Wenn Fetischisten sich Hunde- oder Fantasienamen geben, sollen sie so tun, als sei das ganz normal. Und offenbar auch keinesfalls nach einem Personalausweis fragen. Wie gefährlich dieser Kniefall vor dem Woke-Wahn werden kann, ist bei der Bundespolizeiinspektion Hannover offenbar niemandem aufgefallen und auch nicht angekommen.

Die Bundespolizeiinspektion gab die „Taschenkarte“ für ihre Beamten aus. Ein Merkzettel zum Mitnehmen, der die Beamten unter anderem dahingehend maßregelt, „denk’ nach, bevor du Fragen stellst.“

Die eigentliche Aufgabe der Polizei, die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, scheint für den Tag des CSD ohnehin in den Hintergrund gerückt zu sein. Die Polizei Hannover formuliert ihren Fokus ganz klar, „unser Ziel ist es, Vorurteilen entgegenzuwirken und ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen. Für die Mitarbeitenden und natürlich für die Menschen, die im täglichen Dienst mit uns als Polizeivollzugsbeamten zu tun haben. Wir sind Vielfalt.“