Tausende Verdachtsfälle von Bürgergeldbetrug auf Grund zweifelhafter ukrainischer Staatsbürgerschaften

Bild: Bürgergeld

Es erheben sich nun wohl auch bei der Staatsangehörigkeit ukrainischer Flüchtlinge mittlerweile erhebliche und offenbar gerechtfertigte Zweifel.

Tausende Verdachtsfälle auf Bürgergeld-Betrug stehen hiermit nun im „Raum“.

Vermehrt in Baden-Württemberg „aufgeflogen“

In Baden-Württemberg ist es vermehrt zu Fällen gekommen, in denen vermeintliche Ukraine-Flüchtlinge Bürgergeld beantragt haben. Doch es gibt Zweifel an ihrer Staatsangehörigkeit, wie auch merkur.de berichtet hatte.

Gänzlich anders als Asylbewerber oder Flüchtlinge aus anderen Ländern, haben Ukrainer in Deutschland bekanntlich einen Sonderstatus. Sie erhalten nämlich ab Beginn ihres Aufenthalts hierzulande Bürgergeld.

Das Bundesinnenministerium jedoch zählt mittlerweile 5609 Verdachtsfälle auf versuchten Sozialbetrug. In Bayern (2846), Baden-Württemberg (1980), Thüringen (697) und Niedersachsen (81) kam es offenbar zu Fällen, in denen Personen versucht haben sollen, Bürgergeld zu erhalten, obwohl sie eigentlich keinen Anspruch darauf hätten. Dies berichteten auch der Spiegel und die Schwäbische Zeitung.

Kaum ukrainische Sprachkenntnisse bei Antragstellern

Manche dieser Antragssteller auf Bürgergeld sprachen nur wenig oder kaum Ukrainisch. Konkret solle es sich hierbei in den meisten Fällen angeblich um Ungarn und Rumänen aus der Grenzregion Transkarpatien handeln, die offenbar ebenfalls die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzen. Da besagte Personen häufig nur wenig Ukrainisch sprechen, sollen die Behörden aufmerksam geworden sein.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) prüft nun diese Verdachtsfälle und tritt dazu mit ukrainischen und ungarischen Behörden in Kontakt. Laut eines Sprechers wurden demnach für 1258 Personen eine ukrainische Staatsangehörigkeit bestätigt, für 208 Personen eine ungarische (mit Stand 23. Februar 2024).

„Ersucht eine Person um Schutz in der Bundesrepublik, ist die Klärung der Staatsangehörigkeit elementare Voraussetzung für eine eventuelle Schutzgewährung“, erklärte ein Bamf-Sprecher gegenüber dem Spiegel. Sollte eine ungarische Staatsangehörigkeit bestehen, könne keine Aufenthaltserlaubnis im Sinne eines temporären Schutzes erteilt werden, da EU-Bürgerinnen und EU-Bürger nicht von der entsprechenden Richtlinie umfasst seien. Erstaunlich erscheint hierbei nur die „akribische Herangehensweise“ bei der Feststellung der Nationalität. Im Falle anderer „Schutzsuchender“, die prinzipiell ohne Papiere, jedoch mit Smartphone ins Land strömen, scheint dies offenbar nicht möglich zu sein.

Die Ergebnisse dieser Prüfung würden an die Landesbehörden weitergeleitet, die entscheiden sollen, wie mit diesen Fällen umgegangen wird. Behörden in Baden-Württemberg stellten fest, dass viele der fraglichen Personen ihre Pässe in der ukrainischen Stadt Berehowe erhalten hatten. Berehowe liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Ungarn entfernt.

Um künftig solche Fälle des Sozialbetrugs zu vermeiden, forderte Baden-Württembergs Justizstaatssekretär Siegfried Lorek (CDU) von den ukrainischen Behörden, „dass sie bei der Ausstellung von Dokumenten sorgfältig arbeiten und einen Missbrauch ausschließen sollen“. Außerdem halte er ein Ende des direkten Zugangs zum Bürgergeld für sinnvoll.