Schweizer Ukraine-Konferenz des Wertewestens: Kuraufenthalt oder Friedenskonferenz?

China hat die Einladung zur Schweizer Seltsam-Ukraine-Konferenz schnell abgesagt, weil es glaubt, dass die vermeintliche “Friedenskonferenz kaum eine substantielle Rolle bei der Wiederherstellung des Friedens spielen” könne.

Die Konferenz der Schweiz “auf westliche Weise”

ist out, bevor sie noch begonnen hatte…

Auch der russische Botschafter in Bern mag sich gewundert haben, dass sein Land nicht eingeladen worden war, aber dafür das Schlusscommuniqué der Konferenz, die erst in zwei Wochen beginnen wird, vorab schon in seine Hände geriet.

So “vorausschauend” infantil stellt man sich in idyllischen Winkeln des Wertewestens die “regelbasierte” Fortsetzung der abgelaufenen atlantischen Weltordnung vor.

Herrschen in der westlichen Diplomatie inzwischen schon erste Versuche mit künstlicher Intelligenz oder wurde das EDA in Bundesbern selbst, vom nahenden Urlaubsfieber allzu frühzeitig nur erfasst? Doch so werden Träume schnell wahr!

Die Antwort der Sprecherin des chinesischen Außenministeriums

an der regulären Pressekonferenz am 31.5.2024 in Peking auf die entsprechende Frage von Reuters

Reuters: Quellen zufolge hat China bestätigt, dass es nicht an der Ukraine-Friedenskonferenz teilnehmen wird, die Mitte Juni in der Schweiz stattfinden soll. China hat die Einladung abgelehnt, weil die Bedingungen für die Teilnahme Chinas nicht erfüllt wären, darunter die Teilnahme von Russland und der Ukraine, so die Quellen. Möchte sich das Außenministerium zu dieser Angelegenheit äußern?

Mao Ning: China misst der Organisation des ersten Friedensgipfels in der Ukraine durch die Schweiz große Bedeutung zu und steht diesbezüglich seit Anfang des Jahres in engem Kontakt mit der Schweiz und den relevanten Parteien.

China vertritt stets die Ansicht, dass die internationale Friedenskonferenz die drei wichtigen Elemente der Anerkennung sowohl durch Russland als auch durch die Ukraine, der gleichberechtigten Teilnahme aller Parteien und der fairen Diskussion aller Friedenspläne erfüllen muss. Andernfalls kann die Friedenskonferenz kaum eine substantielle Rolle bei der Wiederherstellung des Friedens spielen.

Diese von China vorgeschlagenen Elemente sind fair, legitim und richten sich nicht gegen eine Partei.

Sie sind in den gemeinsamen Vereinbarungen zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise enthalten, die China und Brasilien vor kurzem gemeinsam veröffentlicht haben, und spiegeln die allgemeine Besorgnis der internationalen Gemeinschaft wider, insbesondere der großen Entwicklungsländer.

Ausgehend von dem, was wir von verschiedenen Parteien gehört haben und der veröffentlichten Vereinbarung für das Treffen, scheint es nicht so, als ob die drei von China vorgeschlagenen Elemente erfüllt werden.

Es besteht eine offensichtliche Diskrepanz zwischen den Vorbereitungen des Treffens und dem, wofür China steht, sowie der allgemeinen Erwartung in der internationalen Gemeinschaft.

In diesem Fall ist China kaum in der Lage, an dem Treffen teilzunehmen und hat die relevanten Parteien über unsere Überlegungen und Bedenken informiert.

Wir werden die Gespräche für den Frieden weiterhin auf unsere Weise fördern, die Kommunikation mit allen Parteien aufrechterhalten und gemeinsam die Bedingungen für eine politische Lösung der Ukraine-Krise schaffen.

