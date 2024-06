Mehr als 1/2 Million auf Pro-Orban-Friedensmarsch in Budapest (Video)

Der diesjährige, insgesamt 10. Friedensmarsch begann um 13 Uhr. Die Teilnehmer versammelten sich bei der weltberühmten Kettenbrücke und gingen dann entlang des Donau-Kais, über die Margaretenbrücke zur Margareteninsel, wo Ministerpräsident Viktor Orbán sie mit einer flammenden Friedens-Rede empfing. Gemäß dem Motto:

„Ungarn bleibt eine Insel des Friedens!“

Von den West-Mainstream-Medien wird diese gewaltige Stimme für den Frieden und gegen die linke Kriegs-Hysterie totgeschwiegen….

Der Organisator des „Civil Cooperation Forums“ organisierte den Marsch, weil die europäischen Staats- und Regierungschefs im Kriegsfieber brennen und es daher notwendig sei, sich für den Frieden einzusetzen. Der letzte Mal fand vor zwei Jahren am 15. März 2022 statt.“

Orbán erinnerte sich:

“Es ist zwei Jahre her, dass wir den letzten Friedensmarsch hatten, es ist schön, uns wiederzusehen. Noch nie vor einer Europawahl haben wir uns in so großen Menschenmengen versammelt.“

Wenn das kein guten Omen ist: Denn bei den Parlamentswahlen vor zwei Jahren hatte die ungarische Rechte ihren größten Sieg errungen und die Truppen der Linken die größte Niederlage erlitten – so Orban siegessicher.

Orbán fuhr fort:

„Wollen wir Blut für die Ukraine spenden? Nein, das wollen wir nicht!“

Und weiter:

“Sich aus dem Krieg herauszuhalten und Ungarn als Insel des Friedens zu erhalten. Das ist unsere Mission.“

– sagte der Premierminister.

Solidarität mit Karpato-Ungarn

Außerdem begann Orbán mit den Worten: Dass er um Gottes Segen für die transkarpatischen Ungarn gebeten habe, die seit zwei Jahren im Schatten des Krieges auf das Ende des Krieges warten und ihrer Rechte beraubt sind.

„Wir sind bei euch“

– sandte der ungarische Ministerpräsident eine starke Solidaritätsbotschaft an seine ausländischen Landleute. Und er gab sich hoffnungsvoll: Dass der Tag nicht mehr weit entfernt ist, an dem sich ihr Schicksal zum Besseren wenden wird.

Botschaft an slowakischen Kollegen Robert Fico

Viktor Orbán war sich sicher: Das Attentat gegen ihn geschah, weil Fico für den Frieden war, aber er werde zurückkehren.

„Wir warten auf dich zurück, Robert, werde so schnell wie möglich gesund!”

– sagte der Premierminister.

