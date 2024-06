Orbans Friedensrede vor mehr als 1/2 Million: “Die Linke bereitet Europa auf den Krieg vor” (VIDEOS)

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban gab auf dem 10. Friedensmarsch vor mehr als einer halben Million Menschen das Motto vor:

Ungarn bleibt eine Insel des Friedens!

Die Angst der EU-Eliten sowie ihrer gleich geschalteter Mainstream-Medien vor dem Frieden zeigt sich daran, dass einer der größten Friedensmärsche in der Geschichte Europas zensiert wird. Denn neben den “Atlantikern” steht auch die europäische Linke hinter den Kriegstreibern.

Orbán erinnerte sich:

“Es ist zwei Jahre her, dass wir den letzten Friedensmarsch hatten, es ist schön, uns wiederzusehen. Noch nie vor einer Europawahl haben wir uns in so großen Menschenmengen versammelt.“

Wenn das kein guten Omen ist: Denn bei den Parlamentswahlen vor zwei Jahren hatte die ungarische Rechte ihren größten Sieg errungen und die Truppen der Linken die größte Niederlage erlitten – so Orban siegessicher.

Orbán fuhr fort:

Wollen wir Blut für die Ukraine vergießen? Nein, das wollen wir nicht!

Und weiter:

“Sich aus dem Krieg herauszuhalten und Ungarn als Insel des Friedens zu erhalten. Das ist unsere Mission.“

“Friede”

Außerdem bete er, Orbán, um Gottes Segen für die transkarpatischen Ungarn, die seit zwei Jahren im Schatten des Krieges auf das Ende des Krieges warten und ihrer Rechte beraubt sind.

Wir sind bei euch

– sandte der ungarische Ministerpräsident eine starke Solidaritätsbotschaft an seine ausländischen Landleute. Und er gab sich hoffnungsvoll: Dass der Tag nicht mehr weit entfernt ist, an dem sich ihr Schicksal zum Besseren wenden wird.

Attentat gegen Robert Fico, weil er für den Frieden war

Laut Orbán geschah das Attentat gegen ihn , weil Fico für den Frieden war. Aber er werde zurückkehren.

„Wir warten auf dich zurück, Robert, werde so schnell wie möglich gesund!“

“Sie brüllten wie ein Löwe, und dann stellte sich heraus, dass es Papiertiger waren.”

“Die Brüsseler sollen die Tore der Stadt öffnen und eilig ihre Büros räumen!”

Laut Orbán müssen wir Menschen nach Brüssel schicken, die für den Frieden sind. Der FIDESZ hätte seit 2006 jede Wahl gewonnen, habe die besten Wahlkämpfer und die größte Wählerschaft. Und: Noch nie waren so viele Menschen für den Frieden, und:

Wir haben Europas größtes Friedenskorps und sind dir größte Friedenstruppe.

Die Rechte steht kurz vor dem Sieg

Laut Orbán wird nächste Woche der Mobilisierungs-Weltrekord aufgestellt, die Rechte steht kurz vor ihrem großen Sieg steht, und alles spricht für sie: Ihre Stärke, ihr Einfallsreichtum, ihre Ausdauer, die gute Sache und die schlechte Verfassung und Fähigkeiten ihrer Gegner.

„Bei uns herrscht Ordnung und Stärke, während auf der anderen Seite Gewalt und Chaos herrschen. Sie wollen den Krieg nicht besiegen, sie wollen sich gegenseitig besiegen, und jede Ohrfeige geht an die richtige Stelle.“

Europa bereitet sich auf Krieg vor

Der Zug der Kriegsbefürworter hat keine Bremsen, und anscheinend ist der Lokführer verrückt geworden.

“Stoppt Gender!”

Er, Orban, wisse, wie man sich aus tödlichen Dingen heraushält: Er habe den ungarischen Waggon vom Pro-Migrationszug abgekoppelt und die Kinder aus den Fängen von LGBTQ-Organisationen gerettet. Orbán fügte hinzu:

Stoppt Gender!

Er zitierte den Text eines ungarischen Hits über den Krieg und fügte hinzu:

“Für diejenigen, die zur Hölle gehen wollen, ist die zweite Tür links.“

„Kriegsbefürworter können nicht überzeugt, sondern nur besiegt werden“

Sollte die Linke gewinnen, sei es nur eine Frage der Zeit, bis der Krieg uns einholt. Die Kriegsbefürworter hätten ihren Verstand verloren, weil sie bereit für den Zusammenstoß mit dem ganzen Osten wären und glauben, dass sie gewinnen könnten, so Orban.

Orbán mahnte:

“Europa kann keinen weiteren Krieg ertragen. Ungarn wird nicht in den Krieg ziehen!“

Seine historische Analyse:

Vor dem Ersten Weltkrieg beherrschte Europa die Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es nicht einmal mehr sein eigener Herrscher.

Nach einem erneuten Krieg werde…

…”Europa nicht einmal mehr im Orchester mitspielen, das den Rhythmus der Welt vorgibt: Ungarn hat nichts durch den Krieg zu gewinnen, aber kann alles verlieren.“

Und er wurde deutlich:

“Wir werden nicht in den Krieg ziehen. Und damit Brüssel kapiert, sage ich es in aller Ruhe: Wir haben an der russischen Front nichts zu suchen.”

Kriegsplan in der Ukraine für Großmacht-Interessen

Er, Orbán, sage deshalb Nein zu dem Kriegsplan, der in der Ukraine im Interesse der Großmächte ausgearbeitet wurde. George Soros hätte vor 30 Jahren subversives Buch geschrieben: Wonach Russland mit westlicher Technologie und östlicher Arbeitskraft besiegt werden kann.

„Die ungarische Linke wird von diesem George Soros finanziert”

…”Und die ungarische Linke verrät ihre eigenen Friedenswähler um des Krieges willen.“

Und Orban weiter:

Wir sind die Kraft der Ruhe im Zentrum Europas.

Brüssel einmal versprochen, Russland mit Sanktionen zu besiegen, was aber bisher nicht erreicht wurde. Zwar seien die kriegsbefürwortenden Führer derzeit in der Mehrheit.

“Doch dies ist nicht das erste Mal, dass wir mit überwältigenden Kräften konfrontiert sind.”

Noch würden wir in Frieden leben. Der Verzicht auf Frieden bedeute aber, für die Ukraine zu sterben. Doch:

“Wir werden nicht für andere in fremden Ländern sterben!“

Denn überall dort, wo Krieg beginnt, gibt es kein Entrinnen mehr:

“Wollen wir Blut für die Ukraine vergießen? Wir wollen es nicht! Das einzige Gegenmittel gegen den Krieg ist der Frieden. Und Ungarn muss als Insel des Friedens erhalten bleiben. Das ist unsere Mission.”

– so der Premierminister.

Für den russisch-ukrainischen Krieg gäbe es keine Lösung auf dem Schlachtfeld:

„Wir brauchen einen Waffenstillstand und Verhandlungen. Und wir müssen in einer Woche die Wahlen gewinnen, um eine friedensfreundliche Mehrheit in Europa zu erreichen.“

Dieser Beitrag wurde in gekürzter Form übernommen von MANDINER, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation.

