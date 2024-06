Selbst das einstige Boulevard-Kampfblatt für den ungezügelten und unkontrollierten Flüchtlings-Zu-Zug, die BILD, ist nun entsetzt, über den grenzenlosen Hass und die abgrundtiefe Menschenverachtung mancher 2015 gerufener 9slamistischer Neu-Bürger unter uns:

„Wie sicher muss sich dieser Hass-Prediger in Deutschland fühlen? Wie wenig fürchtet er unseren Rechtsstaat? Wie sehr verachtet er unsere Art zu leben, dass der Islamist, der sich im Internet Imam Meta nennt, es wagt, in einem Video die Bluttat von Mannheim zu feiern. Dass er den Mordversuch an einem Islam-Kritiker bejubelt. Und explizit das Messer-Gemetzel an einem unserer Polizisten.

Wie sehr muss sich dieser Kerl vor uns ekeln?“

Am Freitagabend hatte nämlich ein gewisser „Imam Meta“ ein verstörendes Video ins Netz gestellt.:Darin schreckt er auch vor weiteren Mordaufrufen nicht zurück, gegen andersdenkende Muslime, gegen Polizisten und Islamkritiker:

„Mitten in Deutschland. Auf Deutsch vorgetragen auf TikTok. Er feiert die Bluttat an einem deutschen Polizisten, der nichts anders macht, als unsere Freiheit und Sicherheit zu verteidigen.” (BILD)

Unfassbarer islamistischer Hass-Text

„Leute, endlich gute Nachricht: Dieser Stürzenberger wurde abgestochen. Inshallah bekommt der Junge, der ihn abgestochen hat, die höchste Stufe im Paradies. Ich schwöre bei Allah, ich schicke dir Geld, mein Freund. Ich schicke dir Geld. Ich schicke dir Essen, ich trinke, ich schicke dir alles ist, inshallah passiert das mit Ex-Muslimen (…). Inshallah, jeder Islam-Kritiker. Jeder, der Islam kritisiert.“

Dann simuliert er mit seiner Hand wie ein Wahnsinniger Messer-Attacken:

„Bam, bamm, bammm …“

Er droht offen andersdenkenden Muslimen mit Mordattacken:

„Und dieser Türke auch, dieser Türke mit seiner Mütze, mit seinem scheiß Atatürk, warte ab, du wirst auch noch sehen, du scheiß Dreckstürke. Der Islam, jeder Islamhasser, jeder Islamhasser, das wird passieren mit Messer.“

„Bam, bamm, bammm …“

Und weiter:

„Digga, ich schwöre bei Allah, der ist mein Vorbild. Dieser Junge ist mein Vorbild. Er sticht sogar dem Polizei in sein Hals.“

„Bam, bamm, bammm …“

BILD fragt sich desillusionierend:

„Und nun? Was passiert nach diesem Ekel-Hass-Video?“

Vermutlich gar nichts! Denn die linken deutschen Polit-Eliten werden weiterhin den selbstgerechten Multikulti-Schlaf halten.

“Ricarda Lang und ihr Verlobter: Günen-Chefin zeigt sich im Liebesschlaf” (BILD)

Und sich zwischendurch – so wie die feist-gerechte Obergrüne Lang – ein Liebes-Nickerchen an einem schwachbrüstigen Rot-Bärtling gönnen, der dann deutsche Frau aufgrund seiner körperlichen Erscheinung und psychischer Toleranz-sicher nicht mehr gegen o.g. Hass-Testosterons wird schützen können oder wollen:

Und: Was ist von so einer vorauseilenden Mainstream-Presse zu halten, die sich bei den Mächtigen in Deutschland so vulgär anbiedert:

“Innig: Grünen-Chefin Ricarda Lang (30) mit ihrem Verlobten Florian Wilsch (31) im Bahnabteil” (BILD) Foto: twitter.com/Ricarda_Lang#

Weil aber deutsche Haltungs-Journalisten keine klassische Ästhetik mehr kennen, framen sie dann den ganzen ästhetisch fragwürdigen Bildinhalt so zurecht:

“Schöner kann ein Liebesbekenntnis kaum aussehen: Grünen-Chefin Ricarda Lang (30) zeigt sich bei X und Instagram innig versunken mit ihrem Verlobten Florian Wilsch (31). Beide sitzen im Bahnabteil, haben die Augen geschlossen. IHR Kopf ruht zärtlich auf SEINER Schulter.” (BILD) Goethes Gretchen wusste es irgendwann, nach schmerzlichen Erfahrungen mit ihrem Liebhaber Faustm besser. Ihre Quint-Essenz damals: “Heinrich, mir grau(s)ts vor dir!“ Ricaradas Liebes-Bekenntnis nur mehr zum Fremd-Ekeln: „Kurz mal Kraft tanken zwischen vollen Tagen auf Wahlkampftour“, schreibt Lang unter das süße Liebesfoto. Und ergänzt bei Instagram: „Egal ob zu Hause oder im Zug, Hauptsache neben dir @florian.wilsch“. (BILD)

Links-Grüne framen ihre Verantwortung unverschämt weg

Nachdem also der ganze Multikulti-Wahznsinn nicht mehr weg-zensiert werden kann, über sich die Links-GRünen nun neuerdings darin, die Hass-Messerstechereien zu verallgemeinern und so von ihrer Verantwortung für die Willkommens-Kultur abzulenken. Und BILD framt tapfer – wie ein grünes Kampfblatt mit:

“Der Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz (53) war am Freitag nach der Tat einer der ersten Politiker, die deutlich auf die massive Gefahr, die von Islamisten bei uns ausgeht, hingewiesen hat.” (BILD)

Er sagt zum Video:

„Wer eine derart bestialische Tat öffentlich abfeiert, muss sofort empfindliche Konsequenzen spüren. Dieses Verhalten darf nicht geduldet werden und muss ein zügiges Strafverfahren nach sich ziehen.“

Und die ultralinke SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53, SPD) zeigt sich gegenüber Bild entsetzt:

▶︎„Den mörderischen Messerangriff zu verherrlichen, ist widerwärtig und menschenverachtend. Wer das tut, muss mit aller Härte des Strafrechts verfolgt werden. Unsere Sicherheitsbehörden gehen dem konsequent nach.“

Wir von UME haben zu Faeser Multikulti-Wahnsinn schon mehrfach berichtet:

____________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]