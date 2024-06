Mannheim-Terror: Polizist nach Messerangriff gestorben

Polizisten trauern um ihren ermordeten Kollegen. | Foto: screenshot YouTube

Der bei dem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz schwer verletzte Polizist ist tot. Das teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, das Polizeipräsidium Mannheim und das Landeskriminalamt Sonntagabend mit.

Bei dem Angriff hatte Afghane Freitagvormittag auf dem Marktplatz in der Innenstadt bei der Veranstaltung der islamismuskritischen Bewegung Pax Europa (BPE) sechs Männer verletzt, darunter den jetzt verstorbenen 29-jährigen Polizisten. Zu den Verletzten zählt auch das BPE-Vorstandsmitglied Michael Stürzenberger.

Der Messerstecher hatte dem Polizisten mehrmals in den Kopfbereich gestochen. UNSER-MITTELEUROPA berichtete (mit Video des Angriffs) „Er wurde unmittelbar nach der Tat notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt, erlag aber in den späten Nachmittagsstunden des 2. Juni seinen schweren Verletzungen“, teilten die Behörden mit. „Wir trauern um einen Polizeibeamten, der für unsere Sicherheit sein Leben gegeben hat.“

Linke instrumentieren Mord für „Kampf gegen rechts“

Infolge des tödlichen Messerangriffs auf dem Mannheimer Marktplatz rief die Junge Alternative (JA) in Mannheim zu einer Kundgebung auf. Wie immer beim Gedenken für Opfer von Migrantengewalt, war auch die Stiefeltruppe der Funktionseliten, die Antifa vor Ort. Dabei versuchte die staatlich geförderten Schläger die Versammlung der JA zu stürmen, deren Motto der Versammlung „Remigration hätte diese Tat verhindert“ lautete, die laut vorgetragenen Parolen der „Gegendemonstration“ laut Mannheimer Morgen lauteten „Nazis raus!“- und „Ganz Mannheim hasst die AfD. Wie üblich wurde der Krawall auch mit Pyrotechnik „begleitet“.

Ein ebenfalls aufmarschiertes „breites Bündnis“ umfasste die obligaten linken Gutmenschen incl. das Krampfadern-Geschwader der „Omas gegen Rechts“. Ach die brüllten “Nazis raus” (sieh Video unten). Dass diese Leute realitätsferne Träumer sind, ist bekannt, dass die jedoch angesichts des von einem Islamisten angerichteten Blutbades samt Polizistenmord ausgerechnet gegen „rechts“ auf die Straße gehen, überrascht sogar den Autor dieser Zeilen.