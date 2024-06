Chinas Inflation lächerliche 0,1 Prozent – Europa im „Selbstmordmodus“

Bild: Laenderdaten.info

Die Maßnahmen der EU-Politik, zu denen Europas Bürger genötigt werden, werden als absolut alternativlos „verkauft“.

Sei es die illegale Massenmigration und deren Bewältigung, die vorgebliche Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg oder der hysterisch ausufernde Klimawahn.

Profiteure Europäischer Selbstzerstörung

Bei den genannten und zahllosen weiteren Themen muten die politischen Lösungen hochgradig selbstzerstörerisch an. Unklar ist dabei nur, wie viele davon aus den USA angeordnet wurden. Die Profiteure sind ganz klar nichtwestliche Nationen wie China, wie auch Report 24 berichtet hatte.

Die Inflation in Westeuropa explodierte bereits vor dem Ukraine-Krieg. Die Gründe dafür waren und sind vielfältig, aber fraglos auch in den sachlich unangemessenen Corona-Maßnahmen zu suchen. Diese waren ein schwerer Schlag für viele Volkswirtschaften, Hunderttausende Konkurse wurden seither verschleppt und stehen noch an.

Inflation ist bekanntlich ein Mittel der Enteignung der Bevölkerung, diese wird durch die Zentralbanken gesteuert. Damit man die Dimensionen begreift, kann man sich dies einmal am Beispiel Österreich auf finanzrechner.at ansehen, wie viel Wertverlust die Bevölkerung nur in den letzten 10 Jahren erlitten hat. Seit 2013 wird eine relative Preissteigerung von 39,07 Prozent angegeben. Finanzen-rechner.net ermittelt für Deutschland im selben Zeitraum „nur“ 21,22 Prozent Preissteigerung. Umgekehrt betrachtet, hatte man im Jahr 2013 100 Euro, hatten diese Ende 2022 nur noch eine Kaufkraft von 82,50 Euro.

Bei beiden Modellen dürften freilich die neuesten Entwicklungen noch nicht berücksichtigt worden sein.

Österreich als Europas Schlusslicht

Nach offiziellen Zahlen der jeweiligen Behörden lag die Inflation in Österreich im April 2023 bei 9,7 Prozent, in Deutschland bei 7,2 Prozent und in der Schweiz bei 2,6 Prozent.

Während also Europa auf „Suizid-Kurs“ steuert nähert sich Chinas Inflation der Null-Marke. Demgegenüber sind die Inflationsraten der Weltmacht China außerordentlich interessant. Diese sind bereits seit 2020 äußerst niedrig), inzwischen nähert man sich der Null-Linie, was bedeutet, dass Geld in China vollkommen wertstabil bleibt.

Noch 2012 berichtete der tendenziöse Staatssender ORF, China habe Angst vor der Inflation. Dort ließ sich in Folge diese Angst offenkundig politisch in den Griff bekommen und das offenbar auch noch höchst erfolgreich.

Interessant ist wohl auch der Blick nach Russland. Westliche Staatsmedien hatten verlautbart, dass Russland aufgrund des Ukraine-Krieges und der Sanktionspolitik wirtschaftlich ruiniert würde. Die Wahrheit sieht jedoch ganz anders aus. In Russland erreicht die Inflation aktuelle Tiefststände seit 20 Jahren. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 1999, dem Jahr als Wladimir Putin in Russland die Macht übernahm.

Nachfolgende Grafik von Eurostat, übernommen aus Twitter, zeigt, dass Österreich im Vergleich mit allen westeuropäischen Nationen am schlechtesten da steht.

Nun stellt sich die Frage, wie es eigentlich den USA geht, welche die Kriegshandlungen in der Ukraine sowie den Großteil der Ängste und Panikkampagnen in Europa anzuordnen scheinen. So fragte die FAZ noch im April recht wehmütig, „Warum ist die Inflation in Amerika niedriger als hier?“ Der Spiegel wiederum stellte dazu beinahe zeitgleich fest, „ Inflation in den USA sinkt deutlich“.

Leider ist es eben gerade in Europa so, dass wir wohl die unbegabtesten, bildungsfernsten und damit schlechtesten Politiker der Welt am „arbeiten“ haben, die alle mannigfache hysterisch vorangetriebene Ziele verfolgen, einzig in keinem Fall den Wohlstand und die Sicherheit der eigenen Bevölkerungen.