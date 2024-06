Islamskie wideo nienawiści: “Wzorowy dźgacz w szyję policjanta ” +UPDATE 03.06+ “Dźgnij więcej tych świń”

Powódź nienawistnych komentarzy na temat terroru z użyciem noża w Mannheim

Jedna z dwóch ofiar (w międzyczasie zginął policjant) szalonego islamskiego terrorysty z nożem z Mannheim, krytyk islamu Michael Stürzenberger, zebrał ze swego szpitalnego łóżka niektóre z okropnych nienawistnych komentarzy przeciwko niemu i przeciwko każdemu, kto myśli inaczej. Są one dowodem na to, że to, co narastało od powitania lata 2015 roku, teraz nieodwołalnie przewraca się w Niemczech.

Oto analiza krytyka islamu Michaela Stürzenbachera:

“Nie wiemy, jak prawdopodobnie ponad siedem milionów muzułmanów w Niemczech tyka w swoich głowach. Nie wiemy też, ilu z nich wyznaje islam polityczny i prawo szariatu. I ilu z nich jest tak radykalnych, że są gotowi walczyć o ustanowienie państwa islamskiego i używać przemocy.

Od 2015 roku do Niemiec przybyło ponad 300 000 Afgańczyków i prawie dwa miliony Syryjczyków. Są też muzułmanie z Iraku, Somalii, różnych afrykańskich krajów islamskich i Turcji. Socjalizacja jest tam zupełnie inna, a islam polityczny jest często częścią codziennego życia.

Tutaj widzimy kompilację reakcji radykalnych muzułmanów na atak nożownika na Tik Tok w Mannheim. Przerażające.” (https://t.me/stuerzenberger/1263)



Partie głównego nurtu i media w panice

BILD, niegdysiejsza wizytówka nieodpowiedzialnej, nieokiełznanej kultury powitalnej, zadaje sobie niepokojące pytanie:

“Czy to zdjęcie wysadzi w powietrze wybory europejskie?”.

Lewicowo-zielony establishment desperacko próbuje “po prostu nie dopuścić do debaty na temat islamizmu” (BILD) i unika jakichkolwiek powiązań. W swojej desperacji, multi-kulti Zielona syryjskiego pochodzenia, Lamya Kaddor, próbuje teraz odwrócić relację ofiara-sprawca, ostro krytykując ofiarę po ataku, Stürzenbergera, mówiąc o … “znanym ‘krytyku islamu’, który ma całkowicie uwłaczający i nienawistny pogląd na islam”.

Dopiero potem potępiła “użycie przemocy” przez afgańskiego terrorystę. (BILD)

A szef Centralnej Rady Muzułmanów, Ayman Mazyek, w szalenie naiwny sposób odwrócił uwagę od domniemanego islamskiego napastnika. W końcu sanitariuszka, która pomagała Stürzenbergerowi, była muzułmanką. Podobnie jak policjant, który zastrzelił napastnika. BILD zauważa jednak: “Przynależność religijna funkcjonariusza nie jest znana”.

Czy ludzie się teraz obudzą?

Czy ten atak nożownika był ostatnią kroplą, która zmusi niemiecką ludność do stawienia czoła rzeczywistości? Niemiecki historyk Andreas Rödder (56, Uniwersytet w Moguncji) wyjaśnia BILD:

“Im więcej problemów związanych z migracją staje się widocznych, tym silniejszy napływ do partii, które obiecują remedium. Wątpię, by partie centrowe zrozumiały, co się tutaj dzieje”.

Wideo nienawiści: “Wzorowy policjant zadźgany nożem w szyję” – Lewicowo-zielona odpowiedzialność?

Nawet były tabloidowy dziennik BILD, popierający nieokiełznany i niekontrolowany napływ uchodźców, jest teraz przerażony bezgraniczną nienawiścią i okropną pogardą dla ludzkości okazywaną przez niektórych nowych islamskich obywateli, którzy zostali zaproszeni w 2015 roku:

“Jak bezpiecznie musi czuć się ten kaznodzieja nienawiści w Niemczech? Jak mało obawia się naszego konstytucyjnego państwa? Jak bardzo gardzi naszym stylem życia, że islamista, który w Internecie nazywa siebie Imam Meta, ośmiela się świętować krwawy czyn w Mannheim w filmie wideo. Że kibicuje próbie zabójstwa krytyka islamu. I wyraźnie dźgnięcie nożem jednego z naszych policjantów. Jak bardzo ten facet musi być nami zbrzydzony?”.

W piątek wieczorem niejaki “Imam Meta” opublikował w sieci niepokojące wideo: Nie stroni w nim od kolejnych wezwań do morderstw, wymierzonych w inaczej myślących muzułmanów, policjantów i krytyków islamu:

“W centrum Niemiec. Wykonane w języku niemieckim na TikTok. Świętuje zabójstwo niemieckiego policjanta, który nie robi nic poza obroną naszej wolności i bezpieczeństwa”. (BILD)

Niewiarygodny islamistyczny tekst nienawiści

“Ludzie, w końcu dobra wiadomość: ten Stürzenberger został zadźgany na śmierć. Inszallah, chłopak, który go zadźgał, dostanie najwyższy poziom w raju. Przysięgam na Allaha, wyślę ci pieniądze, przyjacielu. Wyślę ci pieniądze. Wyślę ci jedzenie, wyślę ci picie, wyślę ci wszystko, Inszallah to jest to, co dzieje się z byłymi muzułmanami (…). Inszallah, każdy krytyk islamu. Każdego, kto krytykuje islam”.

Następnie symuluje ręką ataki nożem jak szaleniec:

“Bam, bamm, bammm …”.

Otwarcie grozi innowierczym muzułmanom atakami morderczymi:

“I ten Turek też, ten Turek ze swoją czapką, ze swoim pieprzonym Atatürkiem, poczekaj i zobacz, ty też zobaczysz, ty pieprzony brudny Turku. Islam, każdy nienawidzący islam, każdy nienawidzący islam, to właśnie stanie się nożem”.

“Bam, bamm, bammm …”

Und weiter:

„Digga, ich schwöre bei Allah, der ist mein Vorbild. Dieser Junge ist mein Vorbild. Er sticht sogar dem Polizei in sein Hals.“

„Bam, bamm, bammm …“

BILD zadaje sobie rozczarowujące pytanie:

“A teraz? Co się stanie po tym obrzydliwym filmie nienawiści?”

Prawdopodobnie nic! Ponieważ lewicowe niemieckie elity polityczne będą kontynuować swój zadufany w sobie wielokulturowy sen.

Podwójne standardy

Pewna uczennica przesłała filmik AfD ze Smerfami (“Smerfy są niebieskie, Niemcy też”) i napisała, że Niemcy to dla niej nie tylko miejsce na mapie, ale także dom.

Smerfowa Stasi natychmiast wkroczyła do akcji i zabrała dziewczynkę z klasy w asyście trzech (!) policjantów.

Zobaczymy, jakich konsekwencji muszą obawiać się propagatorzy nienawiści? Być może wezwania do sądu, bo wybory do UE tuż tuż. Ewentualnie pogrożenie palcem z powodu tak zwanej “niebezpiecznej wypowiedzi”.

Całkowity UPADEK EUROPY nadchodzi nieuchronnie…

