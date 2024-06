Bild: shutterstock

Die ersten NATO-Länder heben die Beschränkungen für den Einsatz von NATO-Waffen durch die Ukraine auf und geben grünes Licht für Angriffe auf militärische Ziele tief im russischen Hinterland.

Die NATO hat beschlossen, eine weitere “rote Linie” Russlands zu überschreiten. Wenn Russland jetzt nicht reagiert, wird der nächste Schritt die Entsendung von NATO-Bodentruppen in die Ukraine sein.

Macron hat gerade angekündigt, dass Frankreich Angriffe auf Militäranlagen in Russland, die zur Bombardierung der Ukraine genutzt werden, unterstützt. Das stellt somit eine weitere Eskalationsstufe im Ukrainekrieg dar. Offensichtlich sind sich die europäischen Kriegstreiber nicht bewusst, wie das enden könnte – im Gegensatz dazu verhalten sich die USA noch „vorsichtiger“. Halbherzig stimmt man schwammig zu. Gut möglich, dass man einen künftigen Weltkrieg nicht im eigenem Land haben will. Das haben, nebenbei bemerkt amerikanische Politiker schon vor Jahrzehnten angekündigt! [1]

Macron: Die Ukraine muss in der Lage sein, Militärstützpunkte auf russischem Territorium anzugreifen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski wird am heuer an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung in der Normandie in Nordwestfrankreich teilnehmen, wie sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron mitteilte. Es erhebt sich die Frage, was der Ukraine dort zu suchen hat, außer Geld und Waffen einzufordern. Den Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland, an dem Russland maßgeblich beteiligt war, wird er wohl dort kaum beklatschen.

Der Westentaschen-Napoleon verkündete bei einer Pressekonferenz in Deutschland mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Mezeburg-Turm bei Berlin:

“Ich werde die Gelegenheit haben, wenn Präsident Zelenski nächste Woche anlässlich des D-Day nach Frankreich reist, ihn zu empfangen und dann sehr präzise zu sprechen, um anzukündigen, was wir tun werden.“

“Ich werde mich nicht zu den unkoordinierten und unglücklichen Mitteilungen äußern”

– fügte er auf die Frage nach der möglichen Entsendung französischer Militärausbilder in die Ukraine hinzu.

Unglücklich und unkoordiniert

Die Ankündigung des ukrainischen Oberbefehlshabers, er habe Dokumente unterzeichnet, die es französischen Militärausbildern erlauben würden, bald ukrainische Ausbildungszentren zu besuchen, sei “unglücklich und unkoordiniert” gewesen, sagte Präsident Macron heute. Die Ukraine habe diese Aussage inzwischen korrigiert und er werde sie nicht weiter kommentieren.

Kiew soll russische Militärbasen „Neutralisieren“

Gleichzeitig sagte Macron inmitten der Debatte über die Stationierung westlicher Waffen in Russland, Kiew müsse die Möglichkeit haben, die Militärbasen zu “neutralisieren”, von denen aus Russland seine Raketen auf ukrainisches Territorium abfeuere:

“Sie müssen die Möglichkeit haben, die Militärbasen zu neutralisieren, von denen die Raketen abgefeuert werden, die Militärbasen, von denen aus die Ukraine angegriffen wird”, sagt er.

“Wenn wir ihnen sagen, ihr habt kein Recht, den Punkt zu erreichen, von dem aus die Raketen abgefeuert werden, dann sagen wir ihnen de facto: Wir geben euch Waffen, aber ihr könnt euch nicht verteidigen”, betonte Macron am letzten Tag seines offiziellen Besuchs in Deutschland.

Dann schränkt er ein:

“Aber wir können nicht zulassen, dass andere Ziele in Russland getroffen werden und natürlich zivile Einrichtungen.“

Diese „Zurückhaltung“ ist wohl vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Debatte über den Einsatz westlicher Waffen, die an die Ukraine geliefert wurden, auf russischem Territorium eingesetzt werden könnten, dass Washington (wie oben bereits erwähnt) und einige halbwegs noch klar denkende Politiker bereits nervös werden. Die bisher Zurückhaltenden – vorwiegend Rom und Berlin – sprechen von der Gefahr einer Eskalation, einer Ausweitung des Konflikts mit dem Risiko, dass der russische Präsident Wladimir Putin Atomwaffen einsetzen könnte.

Scholz zögert und windet sich

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz zog es vor, sich nicht ganz klar zu äußern, sagte aber, dass er keine rechtlichen Einwände gegen ein solches Vorgehen habe. Auch seine Reaktion ist halbherzig: Taurus nein, „völkerrechtskonform“ darf man sich verteidigen, mal so, dann so, so unter dem Motto „wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“ – auf die Ukraine bezogen könnte es heißen: „Liebe Ukra-Nazis, beschießt den Pelz des russischen Bären mit unseren Waffen, aber wir haben nichts damit zu tun.“

Ganz in diesem Sinne sagte der Kanzler:

“Die Ukraine hat auf der Grundlage des Völkerrechts alle Möglichkeiten dazu. Wir müssen klar sagen, (die Ukraine) wird angegriffen und kann sich verteidigen”, und dementierte gleichzeitig Berichte, wonach die Bundesregierung ein solches Vorgehen mit von ihr gelieferten Waffen verbieten würde.

“Solche Erklärungen hat es nie gegeben und wird es auch nicht geben”, sagte er. Das war gestern – heute sieht die Sache dann wieder anders aus.

Kriegstreiber Stoltenberg

Die NATO drängt die westlichen Hauptstädte, die Restriktionen aufzuheben, die “den Ukrainern die Hände binden”, wie ihr Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte.

Der Chef der EU-Diplomatie, Josep Borel, forderte die 27 EU-Mitglieder heute auf, ein Gleichgewicht zwischen der Angst vor einer Eskalation und der Notwendigkeit der ukrainischen Selbstverteidigung zu finden, da Kiew in der Lage sein müsse, russisches Territorium mit westlichen Waffen zu treffen.

“Es gibt keine Einschränkungen”, erklärte Polen.

Polen gab bekannt, dass es der Ukraine erlaubt habe, alle von ihm gespendeten Waffen zu nutzen, um Ziele auf russischem Territorium zu treffen.

Polen hat zwölf MiG-29-Kampfflugzeuge, 335 Panzer und mehr als 100 Schützenpanzer, Granaten und Flugabwehrsysteme zur Verfügung gestellt.

Der stellvertretende Leiter des polnischen Verteidigungsministeriums, Cezary Tomczyk sagte:

Die polnischen Behörden schränken Kiew nicht ein, polnische Waffen gegen Ziele auf dem ‘normalen’ Territorium Russlands einzusetzen

Im polnischen Radiosender Radio Zet erklärte Tomczyk, dass Warschau die Nutzung der an die ukrainische Armee gelieferten Waffensysteme nicht mehr einschränke.

Ferner fügte er hinzu, dass Warschau das nächste, das 45. militärische Hilfspaket für die Ukraine vorbereite. Das Gesamtvolumen der Militärhilfe für Kiew seit Beginn der russischen Sonderoperation beläuft sich auf rund fünf Milliarden Dollar.

„Für die polnischen Waffen, die wir an die Ukraine liefern, gibt es keine derartigen Beschränkungen“, sagte legte Tomczyk nach.



Erlaubnis auch aus Großbritannien

Juri Schak, Berater des ukrainischen Ministers für industrielle Entwicklung sagte:

Großbritannien hat der Ukraine erlaubt, Angriffe auf dem Territorium der Russischen Föderation durchzuführen.

So hat London Kiew erlaubt, Ziele auf russischem Territorium mit Storm Shadow-Raketen anzugreifen. Die ukrainischen Streitkräfte haben diese Waffen bereits eingesetzt.

“Es gibt bereits einen Präzedenzfall. Großbritannien hat bereits den Einsatz der von ihm gelieferten Storm Shadow-Langstreckenraketen genehmigt”, sagte Juri Sak in einem Interview mit Bloomberg.

Sollte der Dritte Weltkrieg aufgrund der zunehmende Eskalation ausbrechen, wird dann natürlich jeder die Schuld auf den anderen abwälzen, die Amerikaner werden sich vermutlich heraushalten und gegen Ende des Krieges wieder als “Retter” Europas auftreten. Historische „Aufarbeitungen“ werden ergeben, das wieder die Deutschen die Schuldigen sind! Diesmal allerdings nicht zu unrecht.

