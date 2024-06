Scott Ritter antwortet der Clooney-Stiftung, die «Russland Propagandisten» wegsperren will

19.4.2024: Izvestia Journalist Semyon Eremin fiel einem Drohnenangriff zum Opfer

Nicht nur Journalisten, auch Staatschefs, wie Robert Fico, die gegen das westliche Medienkartell antreten, werden gejagt und können nicht immer den Angriffen auf ihr Leben entgehen.

Der Einsatz für freie Meinung wird immer lebensgefährlicher

Das gilt umso mehr, nachdem der kollektive Westen auf sämtlichen Fronten vor seinen strategischen Niederlagen steht: Von den Huthis im Süden, die mittlerweile US-Flugzeugträger verscheuchen, bis zur Ukraine im Norden schaut die Frontlage der atlantischen Kräfte mit jedem Tag zunehmend trüber aus. Vor diesem Hintergrund verschärft sich gerade auch der Medienkrieg – des Westens wichtigstes Kartell – sodass die “Wertegesellschaften” in ihrer Verzweiflung versuchen, gegen die noch freien Journalisten von souveränen Medien mit allen Mitteln, teils auch gewaltsam vorzugehen. Es ist klar, dass bei diesen Über-, Unter- und Angriffen das Recht auf freie Meinungsäußerung voll auf der Strecke bleibt, dafür Zensur Einzug hält. Denn, nur die atlantische Echokammer kann dies als “demokratisch” noch darstellen!

Russland hat das Regime in Kiew zuletzt beschuldigt, gezielte Morde an Medienvertretern auch fernab der Frontlinien zu begehen, wie beispielsweise an der Journalistin Darya Dugina oder dem Militärblogger Vladlen Tatarsky. Obwohl die Ukraine ihre Beteiligung an jenen Anschlägen nicht offen eingesteht, wissen die Nachrichtendienste im Osten sehr gut, wer da alles dahintersteckt.

In diesem hybriden Krieg gegen Medienvertreter einer nicht erwünschten Presse hat sich inzwischen die “Clooney foundation for Justice (CFJ)” eingeblendet, welche von dem Schauspieler George Clooney ursprünglich gegründet worden war: Anna Neistat, die juristische Leiterin von CFJ “The Docket”, verkündete dazu, dass man “russische Propagandisten” strafrechtlich verfolgen lasse werde: Sie wollte dazu keine Namen nennen, um es leichter zu machen die betroffenen Journalisten bei einer angenommenen Einreise in den Westen in eine Falle zu locken, um sie so effektiver verhaften lassen zu können. Jene Opfer erwartet ein Schicksal, ähnlich dem von Julian Assange – welch schöne neue (liberale) Welt!

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, forderte die UNESCO und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf, zu reagieren, um zu untersuchen, was sie als “eine juristische Safari gegen russische Journalisten” bezeichnet. Zakharova sagte weiters:

Wie sich herausstellt, wird der Schutz von Journalisten – so wie ihn die Clooneys verstehen – durch politisch und ethnisch motivierte Strafverfolgung ausgehöhlt.

Last but not least hat Scott Ritter, der vormalige USMC Nachrichtenoffizier, seinen folgenden Tweet über X an Anna Neistat sowie ClooneyFDN adressiert:

“Ich habe gehört, dass Sie versuchen, Haftbefehle gegen russische «Propagandisten» zu erwirken. Hier bin ich. Direkt vor Ihrer Nase.

Wenn Sie mich für einen Propagandisten halten, weil ich die Wahrheit über Russland sage, dann akzeptiere ich diese Betitelung.

Ihre Kumpel in der Ukraine sehen das auch so – sie haben mich schon seit Jahren wegen desselben «Verbrechens» auf der Abschussliste. Machen Sie [nur] weiter.

Ich werde Sie über den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung belehren. [Anmerkung der Redaktion: Dieser erste Artikel schützt die Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit sowie das Recht, sich an die Regierung zu wenden, um Missstände zu beheben].

Ich werde Eure erbärmliche kleine Operation in den Ruin treiben. Ihr seid eine beschissene Organisation. Ihr habt keine Ahnung, was Meinungsfreiheit ist.

Versuchen Sie, mich zu verhaften und Sie werden es herausfinden. Im höchsten Maße. Es ist Krieg.”

