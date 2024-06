Transgender-Lobby will Fitness-Studio ruinieren

Screenshot BILD

Weil sich der – noch – biologische Mann Laura H., inklusive Gemächt, am 29. März beim Fitness-Studio „Lady’s First“ in Erlangen (Bayern) für ein Probetraining sowie eine Mitgliedschaft bemühte, schlug er vor: Wegen noch nicht stattgefundener Geschlechtsumwandlungs-Operation würde er / sie in Umkleide und Dusche Badehose tragen.

Schließlich erteilte ihm / ihr aber vor Beginn des Probetrainings, Fitnessstudio-Chefin Doris Lange (58) eine Absage – wie BILD berichtet:

„Ich habe einen Tag später freundlich mitgeteilt, dass wir in unseren Schutzräumen für Frauen keinem biologischen Mann Zutritt gewähren können.“

Bundes-Anti-Diskriminierungs-Beauftragte ortet Diskriminierung

Wie in solchen Fällen üblich fühlte sich H. als Transgender benachteiligt und schaltete die Bundes-Antidiskriminierungs-Beauftragte des Bundes, Ferda Ataman (44), in Berlin ein. Diese verfasste umgehend eine Verwarnung an das Fitnessstudio: Wonach freilich ein Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vorliegen könnte. Welches freilich Benachteiligungen wegen der sexuellen Identität bei bestimmten Rechtsgeschäften, wie etwa einer Mitgliedschaft, ortete.

Die von den Grünen ins Amt gebrachte Ferda Atman wendet nun das von ihr verschärfte Antidiskriminierungsgesetz an. Wonach es ab nun nämlich leichter ist, andere Menschen wegen angeblicher Diskriminierung zu verklagen. Die ins Blaue hinein erhobenen Vorwürfe müssen nämlich nicht mehr„vollumfänglich“ bewiesen. werden, sonn es ist stattdessen „glaubhafte“ Behauptung ausreichend.

Danach schlug die Minderheiten-Schützerin eine großzügige Bußgeld-Entschädigung durch „Lady’s First“ an den Transgender in Höhe 1000 Euro vor – „für die erlittene Persönlichkeitsverletzung“.

Nach Zahlungsverweigerung des Studios forderte eine Anwältin nun 2500 Euro Schmerzensgeld wegen Diskriminierung. Zudem soll „Lady’s First“ eine Unterlassungs-Erklärung unterschreiben: Und zwar in Bezug darauf, der Mandantin H. „aufgrund ihrer Transidentität und damit ihres Geschlechts den Zugang zu Veranstaltungen und Angeboten … zu verwehren“ – 5000 Euro Vertragsstrafe bei Zuwiderhandlungen.

Für Fitness-Studio-Chefin ist das Ganze absurd und zudem noch geschäftsschädigend:

„Ich habe mich auf mein Hausrecht berufen. Es gibt Schutzräume für Frauen in einem Frauen-Fitnessstudio, ansonsten wäre mein Geschäftsmodell absurd.“

Außerdem habe – so Lange – Bundesjustizminister Marco Buschmann (46, FDP) im August 2023 im ZDF-Morgenmagazin erklärt:

„Betreiber können, wie heute auch, selber entscheiden, wer Zugang erhält und wer nicht.“

Wonach Betreiber dabei auch auf das biologische Geschlecht verweisen dürfen.

Lange vermutet, dass an ihr „ein Exempel statuiert werden soll“. Damit dem nicht so sei, wurde – laut BILD -ein Solidaritätskonto für „Ladys First“ eingerichtet, um die Kosten für das Zivilverfahren zu stemmen.

