Śmiertelny skandal: wniosek o azyl zabójcy z Mannheim odrzucony już w 2014 roku

Deportacje ratują życie. Kilku osobom nadal nic by się nie stało, a policjant prawdopodobnie nadal by żył. Gdyby nie porażka państwa, która jest obecnie powszechna w całej Europie. Wniosek o azyl afgańskiego napastnika z Mannheim został odrzucony w 2014 roku. Mimo to pozwolono mu pozostać w kraju i nie został deportowany.

Pobyt tolerowany pomimo braku zezwolenia na pobyt

To zawsze ta sama gra. Migranci przybywają do Europy i nawet jeśli nie mają podstaw do ubiegania się o azyl, a ich wniosek o azyl zostaje odrzucony, zezwala się im na pobyt i wspiera się ich na koszt podatnika. Tak też było w przypadku podejrzanego o islamistyczny zamach nożownika z Mannheim, który pod koniec ubiegłego tygodnia poważnie ranił kilka osób – w wyniku ataku zginął policjant.

Jak donosi teraz “Die Welt”, Afgańczyk Sulaiman A. przybył do Niemiec, które graniczą z bezpiecznymi krajami trzecimi, w 2013 roku. Rzekomy 25-latek mieszkał najpierw we Frankfurcie nad Menem, a później na północ od Mannheim. Jego wniosek o azyl został odrzucony w 2014 roku, rok po jego przyjeździe. Ale potem nic więcej się nie wydarzyło.

Radykalizacja i prawo do pobytu

Najwyraźniej nie obawiając się deportacji, Afgańczyk nadal mieszkał w Niemczech i w 2017 r. zdał rozszerzoną maturę. Dziewięć lat po wjeździe do kraju otrzymał w końcu tymczasowe zezwolenie na pobyt po urodzeniu dziecka z kobietą posiadającą niemieckie obywatelstwo, nad którą Afgańczyk sprawuje opiekę. Wystarczające do uzyskania prawa pobytu, jak twierdzi „Welt”.

Mogą również istnieć inne oznaki islamistycznego pochodzenia. Na przykład “filmy wideo afgańskiego kaznodziei Ahmada Zahira Aslamiyara” zostały udostępnione na kanale YouTube w ostatnich miesiącach, co według „Die Welt” może być przypisane sprawcy.

“Według doniesień medialnych, Aslamiyar był kiedyś talibskim dowódcą i zginął w akcji. W kręgach islamistów uważany jest za męczennika. Obecnie jego filmy i wiadomości audio są również udostępniane na kanałach ´Prowincji Państwa Islamskiego Khorasan´ (ISPK). Organy bezpieczeństwa uważają ten odłam IS za jedną z najniebezpieczniejszych organizacji terrorystycznych na świecie”, mówi gazeta o swoich badaniach. Kanał jest obecnie wyłączony.

Islamska turystyka azylowa

Przypadek ten nie jest bynajmniej odosobnionym incydentem. W zeszłym roku okoliczności związane z 45-letnim Tunezyjczykiem, który w październiku zastrzelił dwóch kibiców w Brukseli, wywołały spore poruszenie. W ostatnich latach złożył on nie mniej niż cztery (!) wnioski o azyl w różnych krajach europejskich – Norwegii, Szwecji, Włoszech i Belgii. Wnioski te zostały w większości odrzucone – również z powodu popełnionych przestępstw.

Włoskie władze poinformowały również swoich belgijskich odpowiedników, że mężczyzna prawdopodobnie planuje udać się do Iraku lub Syrii, aby walczyć dla IS. Mimo to mężczyzna nadal mieszkał w Belgii, nawet gdy meczet poinformował policję w 2022 r., że wyrażał radykalne poglądy. Nic się nie wydarzyło aż do jesieni 2022 r., kiedy to dwóch szwedzkich kibiców piłki nożnej w Brukseli zapłaciło życiem za politykę otwartych granic i brak deportacji.

Premier Belgii Alexander De Croo wezwał wówczas do zwiększenia ochrony granic zewnętrznych UE i bardziej rygorystycznych deportacji. Zgodnie z oczekiwaniami, od tego czasu nic się nie wydarzyło. Zamiast tego Europejski Trybunał Sprawiedliwości zakazał niedawno odsyłania migrantów na wewnętrznych granicach UE.

Ten artykuł został po raz pierwszy opublikowany na stronie Der Status, naszego partnera w ramach EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”

Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494