Wielka Brytania: Imigranci nie lubią peruk prawników: Przed końcem 300-letniej tradycji

Przez ponad 300 lat peruka nadawała wizualnej godności angielskim prawnikom.

Kto ich nie widział, staromodnych peruk, które angielscy prawnicy noszą podczas ważnych rozpraw? Podobnie jak wiele innych rzeczy w Wielkiej Brytanii, peruki z białego końskiego włosia są zarówno tradycją, jak i obowiązkiem.

Taktyka salami przeciwko własnym tradycjom

Obowiązek noszenia peruki został złagodzony już w 2007 roku. Od tego czasu prawnicy w sądach cywilnych i rodzinnych mogą wymierzać sprawiedliwość “topless”, a peruki nie są już obowiązkowe w Sądzie Najwyższym. Teraz ponad 300-letni symbol jurysdykcji i władzy ma zostać całkowicie usunięty. Ale nie dlatego, że są one zasadniczo brzydkie i staromodne, ani dlatego, że są niewygodne. Powodem zbliżającego się końca tradycji jest to, że peruka nie pasuje do głowy imigranta.

Kilku afrykańskich prawników skarżyło się, że osoby z “afro-karaibskimi włosami” są dyskryminowane. Peruki są zatem “kulturowo niewrażliwe”. Raport w Telegraph skarżył się również, że peruki nie pasują do chust muzułmańskich sędziów i turbanów Sikhów.

“Różnorodność w sądownictwie”

Jak na zawołanie, Rada Adwokacka zwołała grupę roboczą w celu zajęcia się kwestiami dyskryminacji ze strony perukarzy, donosi Telegraph. Rzecznik Stowarzyszenia Adwokatów w Anglii i Walii powiedział, że ustalenia zostaną omówione w kontekście równości i różnorodności w sądownictwie.

