Mannheim 2.0 : AfD-Kandidat von Links-Fascho mit Messer attackiert und verletzt (Video)

Schon wieder Mannheim und schon wieder ein Messer: Diesmal trifft es einen Kommunalwahlkandidaten der AfD. Der AfD-Politiker befinde sich mit Schnittverletzungen im Krankenhaus. Opfer ertappt Plakat-Zerstörer auf frischer Tat.



Die Polizei Mannheim bestätigte heute Mittwoch offiziell nur, dass es einen Polizeieinsatz gab, aber sie am Vormittag informieren will. Nach Angaben des Kreisverbands der AfD ereignete sich der Vorfall in der Nähe des Marktplatzes.

AfD-Kandidat ertappt Plakat-Zerstörer auf frischer Tat

Der AfD-Kandidat habe demnach einen Plakatabreißer auf frischer Tat ertappt. Als er den “Kämpfer gegen die rechte Gefahr” gestellt habe, sei er von der Person angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Der AfD-Politiker befinde sich noch im Krankenhaus, habe aber “nur” Schnittverletzungen davongetragen.

Täter diesmal Linksfaschist

VIDEO: Heinrich Koch (AfD) filmte mit, als er die Antifa-Plakatschänder zur Rede stellte. So konnte er auch den brutalen Teppichmesser-Angriff festhalten. Laut Polizei soll der Messerstecher an einer “psychischen Erkrankung” leiden. #Mannheim Mehr dazu:https://t.co/Zld8fnQSdL pic.twitter.com/dQ3Jbs2mzU — DerStatus.at (@derStatus_at) June 5, 2024