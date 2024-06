UPDATE mit VIDEO: Messerstecher bei Attacke von AfD-Politiker gefilmt

Der Linksfaschist zückt nach dem Diebstahl bereits sein Teppichmesser, bevor der Verbrecher zustach |Bildsereie: screenshot X

UPDATE zu unserer Erstmeldung von 10 Uhr 28:

Der angegriffenen AfD-Politiker Heinrich Koch filmte die Messerattacke mit. Auf dem Video ist der Verbrecher, der ihn attackierte deutlich zu erkennen.

Täter natürlich “psychisch krank”



Der 25 Jahre alter Tatverdächtiger wurde gefasst und kam nach Angaben der Ermittler in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Bei der Festnahme habe es deutliche Hinweise auf eine psychische Erkrankung gegeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

„Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand liegen keine konkreten Hinweise vor, dass der Tatverdächtige bei dem Angriff erkannt hatte, dass es sich bei dem Geschädigten um einen AfD-Politiker handelt“ wird verlautbart.

Der mutige AfD-Politiker Heinrich Koch (62) befindet sich in den Morgenstunden noch im Krankenhaus, er trug Schnittwunden von der Attacke davon. Glücklicherweise erlitt er keine lebensgefährlichen Verletzungen, sondern “nur” Schnittwunden, unter anderem im Bauchbereich.

Abgesehen davon, dass jeder in irgendeinere Form verrückt ist, der auf die AfD mit Gewalt vorgeht, ist wohl anzunehmen, dass es keine Kunst ist, sich als “psychisch krank” auszugeben um statt im Gefängnis in einer Klinik zu landen, um dann als “geheilt” wieder entlassen zu werden. Dass man extra betont, dass der Täter nicht gewußt hat,dass es sich bei seinem Opfer um einen AfD-Politker handelt soll wohl bewirken, dass die Tat des Linksfaschisten nicht als “politisch” hingestellt werden muß. Denn vor dem Hintergrund des geforderten “Kampfes gegen Rechts”, wo man bekanntlich “mit der ganzen Härte des Staates” schon bei verbalen angriffen durchzugreifen droht, müßte dann so ein Linker Verbrecher ebenfalls hart hergenommen werden. So wird er halt als bloßer Plakatdieb hingestellt werden, der aufgrund seiner “Erkrankung” irgendwie reflexartig zustach.

Aus Worten werden Taten

Derartige feige Angriffe auf anständige umd mutige Demokraten sind Folge von Hass und Hetze von Politikern der selbsternannten “demokratischen Parteien”:

