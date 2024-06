“Ungarn ist das letzte Hindernis dafür, das Europa noch nicht in Brand gesetzt wurde. Und deshalb konzentriert sich die nordatlantische Welt jetzt mit allen Nervenfasern darauf, diese letzte Bastion aus ihren Grundfesten zu reißen.“

– sagte der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, Péter Szijjártó, am Dienstag in Balatonkenese.

Nur Ungarn kämpft gegen den Krieg

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt betonte der Minister: In Ungarn habe es vielleicht noch keine wichtigeren Wahlen wie die vom 9. Juni gegeben, da Ungarn sich nach einer Reihe von Krisen nun gegen den Krieg in der Ukraine verteidigen müsse.

„Seit zweieinhalb Jahren kämpfen wir mit elementarer Gewalt, um uns gegen all den Druck zu verteidigen, der uns in den Krieg drängt.“

– so Szijjártó weiter.

„Denn es ist klar, dass in Europa und in der nordatlantischen Welt jetzt alle aussortiert sind, der Widerstand ist überall gebrochen, und alle haben ihre Verteidigung aufgegeben, entweder freiwillig, oder weil sie dem Druck nicht standhalten können, oder aus anderen Gründen.“

– fuhr er fort.

„Nur ein letztes Hindernis, das Europa noch nicht in Brand gesetzt hat, gibt es: Und das ist Ungarn. Und jetzt konzentriert sich anscheinend der ganze Druck hier. Und die europäische und nordatlantische Welt konzentriert sich mit allen Nervenfasern darauf, diese letzte Bastion, Ungarn, aus ihren Grundfesten zu stürzen.“

Ent-Rechtung Ungarns geplant

In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass heutzutage einige offen über die Entrechtung der ungarischen Regierung im Rat der Europäischen Union sprechen, damit jene nicht mehr in der Lage sein wird, Entscheidungen zu blockieren, die “den Kontinent in den Graben des Dritten Weltkriegs stürzen würden“.

Und Sziijarto weiter;

„Dies ist wie ein Schnellzug, der seinem endgültigen Ziel entgegenfährt und der sich nicht mehr an den Fahrplan hält. Und die einzige Möglichkeit, ihn anzuhalten, ist, dass jemand die Notbremse zieht. Und diese Notbremse wird am 9. Juni gezogen werden.“

Bei der Podiumsdiskussion sagte Szijjártó:

“Die Äußerungen der letzten Wochen, einschließlich derjenigen über die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine und den Einsatz von Atomwaffen, bergen ein ernsthaftes Risiko der Eskalation.“

