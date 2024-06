Ukrainischer Premierminister: „Lage ist sehr ernst“

Laut Angaben Kiews haben russische Raketen- und Drohnenangriffe mehr als neun Gigawatt an Stromerzeugungskapazität in der Ukraine zerstört, was 2014 einem Sechstel der ukrainischen Gesamtstromproduktion entsprach. Der ukrainische Premierminister Denis Schmyhal bezeichnete die Situation bei der Kabinettssitzung am Dienstag als “sehr ernst”.

Das nationale Elektrizitätsunternehmen „Ukrenerho“ ist mittlerweile aufgrund von Energieknappheit gezwungen, kontrollierte, schrittweise regionale Strom-Abschaltungen durchzuführen. Selbst in Kiew musste am Montag in mehreren Stadtteilen der Strom abgeschaltet werden, weil der zulässige Energieverbrauch überschritten wurde.

Laut Smihal bestehe die Hauptaufgabe der Regierung darin, die Luftverteidigung zu verbessern und beschädigte Einrichtungen zu reparieren.

Der Premierminister fügte außerdem hinzu, dass das Energiesystem dezentraler und die Energienutzung effizienter gestaltet werden müsse:

“Unser Ziel ist es, Einsparungen für Unternehmen und Haushalte zu erzielen.“

Darüber hinaus zählt Kiew weiterhin auf die Hilfe seiner internationalen Partner, die die Energieimporte aus Europa auf 2,2 Gigawatt erhöhen wollen.

Das Kernkraftwerk Saporischschja lieferte vor Kriegsbeginn etwa ein Fünftel der ukrainischen Stromversorgung, aber laut“ Generaldirektor der “Internationalen Atomenergiebehörde“ (IAEO) am Montag in Wien, könne das AKW nicht sicher wieder in Betrieb genommen werden könne, solange der Krieg in der Region andauere. (vadhajtasok)

