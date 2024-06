Schnellverfahren-Zulassung von RNA-Schädlingsbekämpfungsmitteln im Sprühverfahren

Bild: pigurdesign / transgen.de

Nun sollen also RNA-Sprays zur Vernichtung von Faltern, Käfern und Würmern in einem Schnellverfahren zugelassen werden. Diese Sprays würden, wie es heißt, ganz gezielt nur die Gene von schädlichen Insekten zerstören. Wie diese sich auf Vögel, Menschen und die gesamte Nahrungskette auswirken, bleibt erwartungsgemäß offen.

RNA das „zeitgeistige“ Wundermittel

Mit RNA-Sprühstoffen könne man angeblich ganz gezielt die Vernichtung von Insekten auslösen. Die neuerdings für den Einsatz in der Landwirtschaft entwickelten Sprühstoffe würden nur die überlebenswichtige Gene der jeweils anvisierten Schädlingsart „ausschalten”. Im Fachmagazin agrarheute.com werde erklärt, wie das funktionieren solle, weiß auch RT zu berichten.

In der Landwirtschaft würden immer mehr geeignete Alternativen zur Schädlingsbekämpfung fehlen, heißt es in der Begründung für diese neuesten Produkte zur Schädlingsbekämpfung. Ein großer Vorteil der RNA-Sprühstoffe sei es, dass man damit schädliche Insekten ganz gezielt bekämpfen könne, während nützliche Insekten beim Einsatz von solchen RNA-Präparaten geschont würden.

In Deutschland schreibt bereits Agrarheute darüber.

„Sie schalten einzelne Gene gezielt aus, die nur in der jeweiligen Schädlingsart vorkommen. Wegen ihrer hohen Zielspezifität und dem daraus resultierenden Schutz von Nicht-Zielorganismen” seien die Sprays im Ackerbau womöglich besser als bisherige chemische Präparate. Der erste RNA-Wirkstoff wurde im Dezember 2023 in den USA zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers zugelassen.

Wie verträgt sich das mit „Bio“?

Auf der Internetseite Bio.news wird die US-Zulassung durch die US-Umweltschutzbehörde für das neue „Biopestizid” Calantha der Firma Greenlight Bioscience im Januar 2024 als einzigartiges Insektizid förmlich angepriesen. Dort heißt es unter der Überschrift.

„Das neue Biopestizid von GreenLight Bioscience bekämpft den invasiven Kartoffelkäfer”. „GreenLight Biosciences hat von der Umweltschutzbehörde (EPA) grünes Licht für sein bahnbrechendes genverändertes Biopestizid Calantha erhalten. Das einzigartige Insektizid bekämpft den Colorado-Kartoffelkäfer (CPB) und lässt Bienen und andere Insekten unversehrt.”

In naher Zukunft sollen die RNA-Sprühstoffe auch gegen Pilze, Viren und Blattläuse auf Rüben zum Einsatz kommen. Vielversprechend sei angeblich auch der Einsatz gegen Falterarten.

Erneut nicht ausgereiftes RNA Produkt zugelassen

Damit der RNA-Wirkstoff in den zu versprühenden Substanzen stabil bleibe und nicht vor dem Einsatz zersetzt werde, müsse man allerdings noch eine Lösung finden. Dabei böte sich die Verwendung von „bioabbaubaren Mikrogelen” (möglicher Weise Nano-Lipide) an. Obwohl die Zielgenauigkeit der Sprühstoffe im ersten Teil des Artikels bei Agrarheute als ihr großer Vorteil dargestellt wird, wird dies im letzten Teil des Beitrags allerdings wiederum in Frage gestellt. Demnach seien die Wechselwirkungen der RNA-Wirkstoffe mit Kulturpflanzen und anderen Insekten offenbar erneut noch keineswegs geklärt.’ Immerhin wurde festgestellt:

Nötig ist mehr Grundlagenforschung zu Aufnahme, Transport und Stabilität von RNA sowie zu Wechselwirkungen mit Kulturpflanzen und Schaderregern

Mit speziellen Programmen wolle man nun bei der Auswahl der RNA-Sequenzen vermeiden, dass auch solches Erbgut in fremden Organismen verändert würde, das gar nicht verändert werden sollte. „Off-Target-Effekte” (Nebenwirkungen) nenne man solche „Veränderungen an ungewollten Teilen des Erbguts”, die bei „Nicht-Zielorganismen“ verursacht werden könnten.

Für ein verkürztes Zulassungsverfahren der entwickelten RNA-Sprühstoffe sei jedoch entscheidend, welche „Formulierungen” im Antrag verwendet würden. „Für Antragsteller ist wichtig, wie das Zulassungsverfahren für die ersten Wirkstoffprüfungen angepasst wird, also ob daher ein verkürztes Verfahren in Frage kommt.” Es wird also mit brandgefährlichen völlig unausgereiften, unzulänglichen Stoffen munter weiter experimentiert.