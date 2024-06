Gottfried Curio (AfD) zu Islamismus: Die Mörder sind längst unter uns (Video)

Vor dem Hintergrund des Polizistenmordes in Mannheim warnt Dr. Gottfried Curio in einer brillanten Rede im Bundestag vor der Gefahr des Islamismus, der offensichtlich in Deutschland weiterhin seine Potentiale entfalten kann. Dabei handelt es sich laut Curio um 500 Gefährder die in Deutschland leben und jederzeit zuschlagen könnten.

Berlin soll brennen und Hamburg ein Kalifat werden!

Der AfD-Politiker verweist auf weitere Drohungen, wie „Berlin soll brennen“ oder der Forderungen nach einem Kalifat in Hamburg.

Laut Islam-Experten leben zehntausende Islamisten hier und die importierte Gewalt lässt sich zwar nicht „wegmoderieren“, aber man könne zumindest aufhören sie zu importieren. Dr.Curio erblickt in diesem Zusammenhang nicht „Kontrollversagen“ sondern „Kontrollverweigerung“. Für Abhilfe würde da nicht eine „Symptombekämpfung“ sorgen, sondern eine „Asylwende“.

Auch der Hinweis auf schier Wahnsinniges, vorgebracht von einer SPD-Politikerin findet Erwähnung. Curio zitiert:

„Unsere Gesellschaft wird vielfältige werden – das wird auch ansträngend, mitunter schmerzhaft sein, das Zusammenleben müsste täglich neu ausgehandelt werden.“

Da passt auch dazu, wenn der AfD-Politiker ausführt, dass solcherart Migranten in der „Kriminalstatistik überrepräsentiert“ sind und als „tickende Zeitbomben“ hier herumlaufen.

Soweit ein paar kurze Anmerkungen zu den Ausführungen Curios. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass währende seiner Rede ein hysterisches Weib pausenlos lautstark herummaulte. Es ist wahrlich mehr als verwunderlich, dass es derartige Furien schaffen, als Abgeordnete im Bundestag zu sitzen.