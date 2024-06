Weil dem Zelenskyj-Regime an der Front das Kanonenfutter ausgeht, haben die Zwangsrekrutierung erneut zugenommen. Doch nie war das Sterben im Ukraine-Hrieg so sinnlos wie jetzt.

Das ukrainische „Staatliche Ermittlungsbüro“ erlaubte den ukrainischen Streitkräften, Deserteure aufgrund schwerer Kriegsverluste einzusetzen, schrieb der Direktor des Büros, Oleksij Suchatschew, in einem Brief an Armeechef Oleksandr Syrskiy, berichtete RIA Novosti.

“Unter Berücksichtigung der verfügbaren Rechtsgrundlagen und der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten fordern wir, dass sich die Kommandeure von Militäreinheiten an der oben genannten Bestimmung zur Rekrutierung von Soldaten orientieren, die freiwillig zu Militäreinheiten zurückgekehrt sind und ihre Absicht bekundet haben, den Militärdienst ab dem Datum ihrer Ernennung auf den Posten fortzusetzen“

– so die russische Nachrichtenagentur in einer Kopie des Schreibens.

Im April war ja ein Dekret in Kraft getreten, welches die Altersgrenze für die Wehrpflicht von 27 auf 25 Jahre senkte, aber immer mehre Politiker eine Altersgrenze von 18 Jahren.

Forced conscription in Ukraine.

They can’t flee, and they can’t vote to change this tyranny

Their government grabs them from the street to diе in the front lines abattoir, while NATO and Euro idiots cheer.

End this insanity!pic.twitter.com/keoW3Jx6NL

