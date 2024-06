Messer-Opfer Stürzenberger spricht über den Anschlag von Mannheim.

JULIAN REICHELT | Die größte politische Lüge im Land lautet: Die gefährlichste Bedrohung ist der Rechtsextremismus. Die Wahrheit lautet: Die größte Bedrohung im Land ist der Islamismus. Die zweite große politische Lüge ist, dass Migration grundsätzlich bereichert. Unkontrollierte Migration ist keine Bereicherung. Unkontrollierte Migration ist lebensgefährlich.

Unzählige Menschen in Deutschland könnten das bezeugen, wenn sie nicht tot wären. Sehen Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“ was Julian Reichelt über den politischen Islamismus unmissverständlich zusammenfasst und was unser Gast, Michael Stürzenberger, belegt. Er überlebte den islamistischen Messer-Terror von Mannheim.