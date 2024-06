Verheimlichte „Pandemie-Tipps“ aus China nun durch „RKI-Entschwärzungen“ aufgedeckt

Bild: dpa

Das RKI wollte ja bekanntlich so Einiges verheimlichen.

So auch, dass man sich Anfang 2020 Ratschläge in der Corona-Politik von China geholt hatte. So war in jenen Tagen in einem BMI-Panikpapier unter anderem die Rede von massiven staatlichen Eingriffen, sogar zentralen Quarantänecamps wie im Reich der Mitte, die Rede.

RKI Mitarbeiter Treffen mit „Chinesen“ Anfang 2020

Das Robert-Koch-Institut (RKI) wollte offenbar auch Treffen und Kooperationen seiner Mitarbeiter mit China im Februar 2020 vor der Öffentlichkeit geheim halten. Die Passagen, die erst jetzt auf Anordnung des Gesundheitsministers entschwärzt wurden, dokumentieren deutlich den Ausbau der Zusammenarbeit und die Kontaktherstellung zu den Gesundheitsbehörden in Peking, wie auch Apollo News berichtet hatte.

Warum die Passagen zunächst verheimlicht werden sollten, ist nicht allerdings nur bedingt klar. Das RKI hatte ja bekanntlich die Schwärzungen ursprünglich „mit dem Schutz personenbezogener Daten, des geistigen Eigentums, von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie von besonderen öffentlichen Belangen wie der inneren und öffentlichen Sicherheit sowie internationalen Beziehungen“ begründet.

Die Unterlagen legen nun dar, dass die deutschen Gesundheitsbehörden, allen voran die staatliche Leopoldina, den Kontakt zu den Chinesen suchten. „Es wird nächste Woche ein Treffen mit der chinesischen Botschaft geben, um z.B. über Forschungsthemen und zukünftige Kooperationen zu reden“, heißt es darin unter anderem. „Darüber hinaus hat die Botschaft zugesagt, dass das RKI zukünftig das aktuelle Gesundheitskommissionspaket Chinas erhält.“

Die chinesische Gesundheitskommission war maßgeblich für die Manipulationen verantwortlich, die China zu Beginn der Corona-Pandemie betrieb. So spielte man den Ausbruch zunächst herunter, wohl auch, um die eigene Verantwortung für den Ausbruch der Pandemie zu verheimlichen. Später betrieb man im Reich der Mitte die brutale Zero-Covid-Lockdownpolitik, die trotz teils schockierender unfassbarer Bilder und Maßnahmen dennoch auf Begeisterung bei der Bundesregierung beziehungsweise ihren Beratern stieß.

Folgte daraufhin das „Panik-Papier“?

Bemerkenswert ist die zeitliche Nähe dieser Gespräche zu einem Papier im Bundesinnenministerium mit klar „chinesischer Handschrift“, das nur einen Monat später für die interne Corona-Strategie der deutschen Behörden entwickelt worden war. Es war eine beispiellose, noch nie dagewesene Kampfschrift für massive staatliche Eingriffe. Selbst von zentralen Quarantänecamps, offenbar nach wiederum australischem Vorbild, ist im Papier die Rede. Worst-case-Szenarien werden ausgebreitet, die man „der Bevölkerung vor Augen führen müsse“.

So heißt es an einer Stelle beispielsweise, „Kinder werden sich leicht anstecken, wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt, werden sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein“. Das Papier redete einer harten „Zero-Covid“-Politik das Wort – und war von einem Mann verfasst worden, der auf der Gehaltsliste der KP Chinas gestanden hatte.

Der Linguist Otto Klöbl saß im Expertenrat des Bundesinnenministeriums und verfasste auch das Papier. Einst lehrte er jedoch an der polytechnischen Universität im chinesischen Xi‘an und unterstützte die Regierung in Peking auch immer wieder gegen fürstliches Salär. Das Papier jedoch habe dies freilich keineswegs beeinflusst, versicherte Klöbl, allerdings wenig glaubwürdig.

Nicht zuletzt deshalb hat der zeitliche „Zufall“ einen mehr als fahlen Beigeschmack. Das Papier vom China-nahen Klöbl wurde zu derselben Zeit verfasst, als auch das RKI den verstärkten Kontakt und die Zusammenarbeit mit China gesucht hatte.