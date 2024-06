Flüchtlinge verweigern Hochwassereinsatz

+ Börsen-Chef mit Wutrede über Habecks Wirtschaftspolitik + Super-Schweine werden USA angreifen + Toter Polizist von Grünen verhöhnt + Frankreich liefert Mirage-Kampfjets an Ukraine + Tausende neue Park-Regel in Vorbereitung + …

Flüchtlinge verweigern Hochwasser-Einsatz

Bei dem Hochwasser in Sachsen-Anhalt halfen neben Bundeswehrsoldaten auch viele Freiwillige.

SANGERHAUSEN | Entlang des Flusses Helme sollten dabei auch Flüchtlinge die verbliebenen Sandsäcke mit aufräumen. Doch das Schleppen war einigen offenbar zu viel Arbeit! „Zur Unterstützung sind 64 Asylbewerber durch uns verpflichtet worden zu helfen. Allerdings haben 15 davon ihren Einsatz ohne triftigen Grund verweigert“, sagte Landrat André Schröder. Weiterlesen auf bilde.de

+++

„Schiere Katastrophe“ – Börsen-Chef mit Wutrede über Habecks Wirtschaftspolitik

Theodor Weimer, Vorstandschef der Deutschen Börse, hat sich ungewöhnlich deutlich über den Standort Deutschland geäußert. Investoren verlangten inzwischen Risikoaufschläge und mieden das Land. Weimer sagt: „So schlecht wie jetzt war unser Ansehen in der Welt noch nie.“

Weimer berichtet darin von Treffen mit Vertretern der Bundesregierung. „Ich habe mein 18. Treffen mit Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck hinter mir und ich kann ihnen sagen: Es ist eine schiere Katastrophe.“ Am Anfang sei er interessiert gewesen, habe zugehört. „Inzwischen kommen die Fundamentalisten immer mehr durch.“ Weiterlesen auf welt.de

+++

Kanadische “Super-Schweine” werden wahrscheinlich die USA angreifen – und Schäden in Millionenhöhe anrichten

Forscher haben davor gewarnt, dass kanadische “Super-Schweine” bald in die USA eindringen und dort Schäden in Millionenhöhe verursachen könnten. Vier Bundesstaaten sind besonders gefährdet.

Bei den sogenannten Super-Schweinen handelt es sich um eine Kreuzung zwischen einem Hausschwein und einem eurasischen Wildschwein. In den 1980er Jahren wurden das eurasische Wildschwein als neues exotisches Schweinefleischprodukt nach Kanada gebracht. Die Landwirte züchteten die beiden Schweinetypen schließlich Schweinen, die größer und fruchtbarer waren und den kalten kanadischen Wintern standhalten konnten. Weiterlesen auf businessinsider.com (Englisch)

+++

Toten Polizisten verhöhnt: Grünen-Chef distanziert sich von eigener Fraktion

Das geht selbst der Grünen-Führung zu weit. Ihre Repräsentanten im Berliner Abgeordnetenhaus finden tote Polizisten offenbar witzig. Nun wird wild zurückgerudert.

Während der Debatte im Parlament hatte sich die Sprecherin für Antidiskriminierung der Grünen-Fraktion, Tuba Bozkurt über den islamistischen Terroranschlag von Mannheim lustig gemacht. Bei einer Sitzung im Abgeordnetenhaus sprach Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) über die Tötung des Polizisten Rouven L. Als sie sagte „Der schreckliche Tod von Mannheim zeigt uns natürlich …“, wurde sie von Bozkurts Zwischenruf unterbrochen. „Mannheim ist tot?“

Teile der Grünen-Fraktion lachten laut Plenarprotokoll über den Einwurf Bozkurts, die auch Mitglied im Ausschuss für Integration, Frauen, Gleichstellung, Antidiskriminierung und Vielfalt ist. Spranger reagierte schnell: „Ich würde darüber nicht lachen, denn da oben sitzen Kolleginnen und Kollegen“, sagte sie mit Blick auf Polizeibeamte, die bei der Sitzung im Abgeordnetenhaus anwesend waren und zuhörten. Applaus dafür bekam sie von den Fraktionen von SPD, CDU und AfD – nicht von Linkspartei und Grünen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Macron kündigt an: Frankreich liefert Mirage-Kampfjets an Ukraine

Frankreich will der Ukraine eine ungenannte Zahl von Kampfjets vom Typ Mirage-2000 überlassen. „Sie ermöglichen es der Ukraine, ihr Gelände und ihren Luftraum zu schützen“, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag in einem Interview mit französischen TV-Sendern in Caen.





„Keine Eskalation“: Er sagte außerdem die Ausbildung von 4500 ukrainischen Soldaten zu. Dies stelle keine Eskalation dar, sagte er. „Es geht nicht darum, die Soldaten im Kampfgebiet zu schulen“, sagte Macron. Auf die Frage, was passiere, wenn ein französischer Militärausbilder in der Ukraine getötet werde, fragte Macron zurück: „Ist es denn weniger schlimm, wenn ein französischer, deutscher oder britischer Zivilist in der Ukraine getötet wird als ein Soldat?“. Weiterlesen auf krone.at

+++

„Letzte Warnung“: SPD-Parteizentralen in Berlin angegriffen – Giffey entsetzt

„Diese entsetzliche Verrohung muss ein Ende haben“, sagt die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey über den Angriff auf die Berliner SPD-Parteizentrale. Auch das Willy-Brandt-Haus wurde beschädigt.



Quelle: Berliner Zeitung

+++

Einschneidende Änderung für Autofahrer: Tausende von neuer Park-Regel betroffen

Anwohner dürfen gegen Autos vorgehen, die zu weit auf dem Gehweg parken. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht. Künftig kommt der Abschlepper wohl öfter.

[…]

In vielen Städten wird das „aufgesetzte Parken“ dennoch geduldet. Eine Gruppe Eigentümer aus Bremen haben das Thema daher jetzt vor das Bundesverwaltungsgericht gebracht – und Recht bekommen. Werden Autos nun reihenweise abgeschleppt? Weiterlesen auf merkur.de

+++ Rund um den Sport +++

Übung für die EM : So holt das SEK Terror-Drohnen vom Himmel

Am kommenden Freitag eröffnet die deutsche Nationalmannschaft die Heim-EM gegen Schottland. Los geht’s um 21 Uhr in der Allianz Arena, die während des Turniers Fußball Arena München heißen wird.



MÜNCHEN– Mit Kanonen gegen Drohnen!Um die Spiele in München so sicher wie möglich zu machen, schickt die bayerische Polizei bei jedem Spiel in der Landeshauptstadt 2000 Polizisten in den Einsatz. Bei normalen Heimspielen des FC Bayern München sind es rund 300. Weiterlesen auf bild.de

+++