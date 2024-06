Russland stattet Kuba Marinebesuch ab (Video)

In ein paar Tagen, am 12. Juni, werden Schiffe der russischen Marine in Kubas Hauptstadt Havanna eintreffen – wie das kubanische Außenministerium mitteilte. Dieses kündigte außerdem an: Eine Abteilung von vier Schiffen der russischen Marine, darunter die Fregatte Admiral Gorschkow und das Atom-U-Boot Kasan, werden in der Zeit vom 12. bis 17. Juni zu einem offiziellen Besuch im Hafen von Havanna eintreffen.

+ Video: Fregattenadmiral Gorschkow eröffnete Artilleriefeuer im Atlantik

“Eine Abteilung der Marine der Russischen Föderation, bestehend aus vier Schiffen – der Fregatte Gorschkow, dem Atom-U-Boot Kasan, dem Flottentanker Pashin und dem Rettungsschlepper Nikolai Chiker – wird vom 12. bis 17. Juni 2024 dem Hafen von Havanna einen offiziellen Besuch abstatten.”

teilte das Ministerium in einer Erklärung mit.

Der Besuch sei durch die “historisch freundschaftliche Beziehung” zwischen den beiden Ländern und unter strikter Einhaltung internationaler Standards gerechtfertigt, betonte die Erklärung.

“Keines der Schiffe trägt Atomwaffen. Daher stellt ihr Stopp in unserem Land keine Bedrohung für die Region dar.”

– wie es heißt.

Während ihres Aufenthalts wird erwartet, dass russische Matrosen dem Kommandeur der kubanischen Revolutionsmarine und dem Gouverneur von Havanna einen Höflichkeitsbesuch abstatten, wie es in der Erklärung heißt.

Hier eröffnet Fregattenadmiral Gorschkow ein Artilleriefeuer im Atlantik

