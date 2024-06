Die Türkei möchte der BRICS-Gruppe beitreten und das Thema bei einem bevorstehenden Treffen der Außenminister dieses Wirtschaftsbündnisses in Russland zur Sprache bringen – wie Außenminister Hakan Fidan am Dienstag angekündigt hatte.

Während seines dreitägigen Besuchs in China sagte Fidan gegenüber Reportern: Die Türkei habe lange darauf gewartet, Mitglied der EU zu werden, sei aber seit Jahren auf den Widerstand einiger EU-Mitglieder gestoßen.

In diesem Zusammenhang sieht Ankara die BRICS-Staaten nun als alternative Plattform für die Integration – erklärte der Minister.

“Wir können nicht ignorieren, dass die BRICS als wichtige Plattform für die Zusammenarbeit eine gute Alternative zu einigen anderen Ländern bieten.“

– so Fidan weiter und merkte zudem an: Die BRICS-Staaten hätten zwar noch “einen langen Weg vor sich“, Ankara aber “sieht Potenzial in den BRICS“.

BRICS-Treffen in Russland

Bei einer Veranstaltung im „China- und Globalisierungszentrum“ (CCG) in Peking sagte Fidan: Er freue sich auf ein Treffen der Außenminister Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas, Südafrikas, Irans, Ägyptens, Ägyptens, Äthiopiens, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate.

Die Veranstaltung findet nächste Woche in der russischen Stadt Nischni Nowgorod statt.

Moskau begrüßte das Interesse Ankaras an einem Beitritt zu den BRICS. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte: Die Mitgliedschaft der Türkei werde auf der Tagesordnung des Gipfels nächste Woche stehen. Russland hat in diesem Jahr den Vorsitz der Gruppe inne.

Gleichzeitig wies Peskow darauf hin: Dass der Wirtschaftsblock möglicherweise nicht in der Lage sei, die Interessen all der vielen Länder, die ihren Wunsch nach einem Beitritt zu den BRICS-Staaten geäußert haben, vollständig zu befriedigen. Er erklärte jedoch, dass “ein solches aktives Interesse” willkommen sei und dass die Gruppe alle Anstrengungen unternehmen werde, um Kontakte zu allen interessierten Ländern aufrechtzuerhalten.

Letzte Woche hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow auch festgestellt: Die Türen der BRICS-Staaten stehen für Vertreter “der unterschiedlichsten wirtschaftlichen und politischen Systeme und Makroregionen” offen.

Die einzige Bedingung für den Beitritt zur Gruppe ist die Verpflichtung, am Schlüsselprinzip der souveränen Gleichheit der Staaten zu arbeiten – etwas, mit dem Russlands westliche Kollegen zu kämpfen scheinen, bemerkte Lawrow.