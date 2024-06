Linker Blog: Grüne EU-Kandidatin: “Sex im ORF” – Alle Namen – Toxisch-weiblicher Sex-Rufmord

Foto: wikidata.org

Ein österreichisches Boulevard-Blatt berichtete ominös von einer…

„politischen Bombe: Ausgerechnet einen Tag vor der EU-Wahl… Die linke Webseite ‘de.indymedia.org’ veröffentlichte am Freitag … erstmals ALLE Namen, die im Zusammenhang mit der Causa Lena Schilling stehen, genannt wurden.“

Dann freilich traut sich das österreichische Blatt den gesamten Text nicht zu veröffentlichen, was wiederum ein Gegenbeweis für die sogenannte freie westliche Presse ist.

„Pikant: Nach nur wenigen Stunden wurde der Eintrag wieder gelöscht.“ (oe24)

UME fasst die ungeheuerlichen “Idymedia”-Vorwürfe gegen Lena Schilling zusammen, inklusive Veröffentlichung des Originaltextes nach dem demokratischen Motto:

“Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff…, das nicht von der Geheimhaltung lebt. Bringt diese Heimlichkeiten ans Tageslicht, macht sie vor aller Augen lächerlich. Und früher oder später wird die öffentliche Meinung sie hinauswerfen… Es ist das einzige Mittel, ohne welches alle anderen versagen.” (Joseph Pulitzer)

Linke Klimaaktivisten packen aus

Hinter dem Blog stehen nach Eigenangaben eine…

…„Gruppe von Aktivisten der Klimagerechtigkeitsbewegung, die nicht länger zusehen wollen, wie Lena Schilling unsere breite und emanzipatorische Bewegung für ihre parteipolitische Karriere in einer kapitalistischen Partei missbraucht, die uns verraten hat“. (Indymedia)

Hier die Namen, die aber nur in der österreichischen linke Bubble von Rang sind. Nur der SPÖ-Vorsitzende Babler dürfte im Ausland als Saurier-Marxist bekannt sein:

„Michael Bonvalot, Andreas Babler, Martin Thür, Lukas Hammer, Tobias Schweiger, Werner Sejka, Marcus Schober, Ernst Woller und anderen.“

Linker Kampf-Blog bricht linkes Zensur-Schweigen

Diu Kampf-Linken von „Indymedia“ halten dieses Outing für…

… notwendig, weil Lena Schilling immer noch von der Anonymität ihrer Opfer profitiert.

Und der linke Kampf-Blog spricht die verlogene Heuchelei in der links-grünen Wiener Bubble an:

„Alles … ist nicht nur real, sondern in der linken Szene schon lange bekannt. Jeder Vorwurf kann in kürzester Zeit von Dutzenden Menschen in der Wiener Linken bestätigt werden aber niemand traut sich darüber zu sprechen.“

Toxische Karrieristin mit Männer-Hass

Und „Indymedia“ bekräftigt, dass…

…“Lena Schilling unsere emanzipatorische Bewegung für ihre parteipolitische Karriere in einer kapitalistischen Partei missbraucht, die uns verraten hat.“

Und dass Schilling die…

… „linken Netzwerke … nun für ihren persönlichen Vorteil und eine Zukunft in Brüssel opfert“.

Schilling soll nämlich “die Klimagerechtigkeitsbewegung, antifaschistische Linke und Feminismus missbraucht“ haben.

Dann wird eine zynische Frage…:

„Was haben mehr oder weniger Linke(n) aus der außerparlamentarischen Opposition wie Can Gülcü oder Tobias Schweiger mit dem Journalisten Michael Bonvalot oder den Berufspolitikern Andreas Babler, Stefan Kaineder, Lukas Hammer, Clemens Stammler und Marcus Schober gemeinsam?“

…eindeutig beantwortet:

All jene…

…“wurden von Schilling … als Sprungbrett benutzt und mit Lügen diskreditiert oder in Misskredit gebracht.“

Verlogene links-grünen Polit-Elite und ihre Mitläufer

„Diese … Lügen sind … innerhalb der Linken seit Jahren bekannt, lange bevor ‘Der Standard’ vor einigen Wochen über die Diffamierung von Puls4-Journalist Werner Sejka, ZiB2-Moderator Martin Thür, Sebastian Bohrn Mena, Ex-Nationalrat Clemens Stammler und Andi Babler berichtete“.

Schilling nämlich…

…“betreibt ihr System aus Sex, Lügen und Verleumdung schon seit ihrer Jugend in der Wiener Linken.“

Wobei die 23-Jährige…

…“die systematische Zerstörung von männlich gelesenen Aktivisten“ betrieben hat. Aus einem eigenen – egomanen – Grunde heraus:

„Um die eigene Rolle zu rechtfertigen“:

Erfolgreicher Rufmord mit toxischem Feministen-Narrativ

Dieses „toxische Verhalten“ hatte desaströse persönliche Folgen für die Involvierten:

Schillings…

…“Weg ist gepflastert mit jungen Menschen aus der … Linken, die Teil ihrer „Lena-Geschichten“ wurden“.

Herkunft aus Finanz-Eliten-Familie

Und „Inmedya“ spricht an, was auch für beinahe alle Klima-Aktivisten-Götter (von Greta, über Rakete oder Neubauer) bekannt ist: Nämlich Schillings Herkunft aus einem abgehobenen Finanz-Eliten-Milieu – Dass sie nämlich…

…“einen reichen Investmentbanker zum Vater hat, in einer Villa in Hietzing aufgewachsen ist und mit 21 Jahren eine Eigentumswohnung bekommen hat.“

Verlogene Linke ignoriert Litanei von Sex-Verleumdungen gegen Männer

All das „wird“ aber in der verlogenen Linken seit Jahren…

…„nicht erwähnt. Auch nicht, dass sie sexuelle Beziehungen und falsche Liebesaffären mit Genossinnen hatte, um ihre Position in der Linken … zu stärken.“

Schilling muss auch von einem toxischen Männerhass getrieben worden sein, indem die übelsten Waffen einer Frau missbrauchte: So soll…

…“sie im Jahr 2020 die Wiener SPÖ-Politiker Marcus Schober und Ernst Woller beschuldigt“ haben, „sie belästigt und missbraucht zu haben“.

Dem grünen Landesrat Stefan Kaineder unterstellte sie,…

…“sie im Lift begrapscht haben soll.“

Und der linke Can Gülcü soll…

…„wegen ihr nicht nur seinen Posten in seiner Partei, sondern auch seinen Job in der Arbeiterkammer verloren hat, weil sie ihn der Belästigung bezichtigte.“

Und über den in Wiener der Linken als Star-Journalisten vergötterten Michael Bonvalot soll Schilling…

…“so lange die Lüge verbreitet hat, das er sie mit KO-Tropfen bewusstlos gemacht und vergewaltigt hat, bis er als „Täter“ geoutet wurde“.

Die Vorwürfe gegen Schilling sind desaströs: Dass sie nämlich all…

…“diese „Stories“ … nur erzählt(e), weil Bonvalot ihren Lügen, dass sie angeblich von Rechten bedroht wird, auf der Spur war”.

Auch soll Schilling – laut einem anonymisierten „Standard“-Bericht – über den ÖSI-Sozi-Vorsitzenden Andi Babler (im Standard als „Spitzenpolitiker“ bezeichnet)…

…“ das Gerücht verbreitet haben, er würde seine Frau Karin Blum schlagen.“

Inklusive der Verbreitung eines infamen Gerüchts: Es läge…

…“eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt gegen Babler vor.”

Und dass..

…“das ein Polizist oder ein Freund“, (ehemals SPÖ-Mitglied) ihr davon erzählt habe“.

Auch über Sebastian Bohrn Mena wurde ein ähnlicher Vorwurf der häuslichen Gewalt gegen seine Frau Veronika Bohrn Mena im Standard beschrieben.

Extremes Man-an-nizer Sexualverhalten

Dann wir Schilling auch noch noch als Man-an-izerin mit Vorliebe für verheiratete Ehemänner beschreiben. Denn…

…„sie hatte als Teenagerin wirklich auch ein langjähriges Verhältnis mit dem 20 Jahre älteren verheirateten Familienvater Lukas Hammer und später mit dem 30 Jahre älteren verheirateten Clemens Stammler“ – „beide damalige grüne Nationalratsabgeordneten“.

Wegen einer Verleumdung der sexuellen Belästigung – der klassische Totschlagshammer toxischer feministischer Rhetorik – verlor…

…“Clemens Stammler dann nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Disco ‘U4’ seinen Sitz im Parlament.“

Und: „Bis beute“ soll Schillings sexuelle…

…“Beziehung zu Lukas Hammer, dem Klimasprecher der Grünen heute andauern, ein offenes Geheimnis im grünen Klub, alle wissen das.“

Lesbische Belästigung durch Grün-Partei-Chefin Maurer?

Dann wird’s ab schlüpfrig: Denn die Grüne Partei-Vorsitzende und Ex-Nationalratsabgeordnete, die…

…“Sigi Maurer, jetzt ihre beste neue Freundin, soll sie eines Nachts in einem Taxi mitgenommen, begrapscht und belästigt haben.“

Das Sexual-Verhalten für eine erst 23-Jährige kann sich aber in der bekannt promiskuitiven linken Hetero- und Lesben-Szene sehen lassen. Denn…

…„in der Zwischenzeit war sie mehr als vier Jahre lang in einer monogamen Beziehung mit Tobias Schweiger, dem aktuellen KPÖ-Spitzenkandidaten“.

Schilling muss sich aber auch an der längst untergegangenen DDR ein Vorbild genommen haben. wo selbst Ehepartner sich gegenseitig bei der STASI desavouierten: Soll sie doch tatsächlich in…

…„ihr(em) Buch und ihre(r) KRONE-Kolumne (das zweite österreichische Boulevard-Blatt: Anm.) geschrieben haben”: (Der “Indymedia”-Test ist grammatikalisch nicht eindeutig zu verstehen)

Ihr Ex-Partner wäre „depressiv“ und hätte…

…„sie erpresst und psychisch missbraucht, weshalb sie ihn nicht verlassen konnte“.

Angeblicher Sex im ORF-Studio

Selbst linke Journalisten sollen von Schillings Verleumdungen nicht sicher gewesen sein: Ihrer Meinung nach soll nämlich der ORF-ZiB2-Moderator Martin Thür…

…“gelegentlich sexuelle Beziehungen zu ihr und ihrer „Freundin“ und grünen Abgeordneten Barbara Nessler oder zu Klubobfrau Sigi Maurer und Ministerin Alma Zadic, die sie so sehr hasste, gehabt habe(n)“.

Selbst „Sex im ORF-Studio“ soll es gegeben haben. Und „Lena schwört“, dass…

…„auch Puls4-Moderator Werner Sejka sie sexuell belästigt und körperlich angegriffen habe.“

Über-weiblicher Männerverbrauch und sexuelle Anziehungskraft

Denn…

…„auch mit dem neuen Chefredakteur der Kronen Zeitung, Rainer Nowak, habe sie immer noch eine Affäre.“

Wofür dieser „sogar seine (Ehe)Frau verlassen“ wolle.

Warum setzt sich keiner der Männer gegen Schilling zur Wehr?

Immerhin waren Schillings Gerüchte aber erfolgreich im Sinne einer toxischen weiblichen Rufmord-Kampagne: Denn…

…“keiner der Männer hat sich bisher öffentlich dazu geäußert, zu groß ist die Angst vor Spott, Repressalien von den Grünen oder dem Streisand-Effekt. All diese Geschichten sind in der linken Szene Wiens längst ein offenes Geheimnis. Auch viele Journalisten kennen sie natürlich aber berichten nicht darüber.“

Denn diese – laut Schilling – nur „anonyme(n) Gerüchte“ waren deshalb so erfolgreich, …

…“weil es der Linken immer noch gilt, Frauen zu glauben, die von Missbrauch und Belästigung berichten“.#

Fraglich bleibt aber auch, ob frau all diese “Lügen” nur so aus heiterem Himmel heraus erfunden hat…

Knallharte Femo-Karrieristin zum Schaden der Linken und Feministen

„Ihr ist es egal, dass ihre Lügen der feministischen Bewegung und den Frauen, die tatsächlich belästigt werden, schaden. Das ist der eigentliche Skandal im Fall von Lena Schilling.“

Kaum verhohlener Mutter-Hass

Außerdem soll Schilling eine sehr schlechte Beziehung zu „ihre(r) Sozialarbeitermutter“ gehabt haben:

„Über die sie auch immer nur schlechte Worte gefunden hat“.

Linke kreiert “Lügen-“Narrativ

Insofern aber hat Schilling den Linken und Feministen eine Bärendienst erbracht:

Diesen nämlich stünden nun…

…“in der medialen Erzählung“ als eine „Gruppe von Intriganten“ dar. Mit dem Eigenzweck, dass…

…“Lena die wahre Heldin ist, die dem Sumpf entkommen ist“.

Links-grüne Götter-Dämmerung

Und:

„Diese Erzählung schadet der gesamten Linken in Österreich weit über die Person Schillings hinaus und auf unabsehbare Zeit.“

Mittlerweile nämlich hat sich das Narrativ von den edlen Linken ins Gegenteil verkehrt:

„Stattdessen wird in der Berichterstattung immer wieder darauf hingewiesen, dass es sich um Geschichten aus der „toxischen Linken“ (so Oliver Pink von der Presse) handelt. Es heisst: typische Linke, untereinander zerstritten, von fragwürdiger Moral, heuchlerisch im Umgang mit den eigenen Werten. Doch niemand in der Linken hätte Lena Schilling trotz ihrer langen Versuche zur Spitzenkandidatin gemacht, nur die Grünen haben das gemacht, um ihre Mandate zu sichern.“ (Idymedia)

