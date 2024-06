Slowakischer MP Fico: “Stimmen wir für den Frieden!”

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat heute seine Stimme zu den EU-Wahlen im Krankenhaus abgegeben. Fico betonte die Wichtigkeit diese Wahl und wir alle für Abgeordnete stimmen müssen, die den Frieden unterstützen.

Fico veröffentlichte dazu auch ein neues Foto von sich auf Krücken neben der Wahlurne. (Index)

„Ich habe im Krankenhaus gewählt, weil diese Wahl auch wichtig ist. Wir müssen für Abgeordnete stimmen, die für den Frieden sind, nicht für die Fortsetzung des Krieges. Die Zustimmung der westlichen Länder, ihre in die Ukraine gelieferten Waffen gegen Ziele auf russisches Territorium einzusetzen, ist ein Beweis dafür, dass die großen westlichen Demokratien keinen Frieden wollen, sondern eine Eskalation der Spannungen mit der Russischen Föderation, die mit Sicherheit eintreten wird.“

Er als slowakischer Ministerpräsident versprach, dass er die Slowakei nicht in “ähnliche militärische Abenteuer hineinziehen und alles im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten der Slowakei tun werde, um Frieden vor Krieg zu stellen.

Tausende positive Kommentare

„Robert Fico ist des Friedensnobelpreises würdig. Kein Politiker in Europa oder in der Welt hat den Frieden so oft erwähnt wie unser Premierminister.“

– so einer seiner Sympathisanten. Ein anderer:

“Wir stimmen nicht für die Fortsetzung der Diktatur in Brüssel, sondern für Freiheit und Frieden.“

____________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]