Super-Poll: Europa vor Rechtsruck +UPDATE 09.06.+ Macron in Panik vor “blockierender rechter Minderheit”

Macron in Panik vor “blockierender rechter Minderheit”.

Der französische Präsident Emmanuel Macron warnte: Die EU laufe nach den gerade laufenden Europawahlen Gefahr, durch die große Präsenz der “extremen Rechten” im EU-Parlament blockiert zu werden. Er malt ein – aus der Sicht linker, totalitaristischer EUdSSR-Eliten – düsteres Bild vom Ende Europas:

„Wenn Frankreich eine sehr große Delegation von der extremen Rechten schickt, wenn andere große Länder das Gleiche tun, kann Europa aufhören.“

Dies sagte Macron dem französischen Fernsehen, nach der Gedenkveranstaltung zur Landung der alliierten Truppen in der Normandie. (MANDINER) Seine Analyse fällt demgemäß un-demokratisch aus

“Denn was ist ein Europa, in dem die extreme Rechte stark ist?“

Und er ängstigt sich vor der Gefahr einer Lähmung der Entscheidungsfindung, also einer wirklichen demokratischen. Er fügte hinzu:

“Am 9. Juni müssen wir diejenigen schützen, die für Europa kämpfen, denn Europa wird uns schützen.“

Alles in allem eine Owellsche Wirklichkeitsverdrehung, angesichts des realen Multikulti-Bürgerkriegs und Migrationsfolgen wie Messerstechereien und Terror-Anschlägen in seinem Land. Und was das “wording” betrifft, ebenso eine Variante der Orwell-Sprache, das heißt die Verwendung von Worten, die einen anderen Inhalt haben als das durch sie hinters Licht geführte Publikum unterstellt. Hier: “Europa” sagen und die EU meinen!

Macron vor Wahl-Desaster

Meinungsumfragen zeigen nämlich einen großen Vorsprung der Rechten. Macrons zentristische Regierungskoalition erhält laut Umfragen nur die Hälfte der Stimmen der rechten “Nationalen Allianz” (RN).

Insofern warnte Macron vor dem “Fehler“, den das britische Volk beim Brexit-Referendum 2016 getan hat:

“Kommen Sie, gehen Sie am 9. Juni wählen, das ist sehr wichtig. Ich sage das, weil ich immer an unsere britischen Freunde zurückdenke, die am Brexit-Tag nicht abgestimmt haben. Wenn wir nicht wählen, vertrauen wir die Zukunft unseres Kontinents und unseres Landes anderen an.“

Und er implizierte damit ein völlig undemokratisches Ansinnen: Dass nämlich nur Linke ihre Stimmen im Sinner einer Fassaden-Demokratie einwerfen. Macron verwendet angesichts des Aufstiegs rechter Bewegungen in der gesamten EU wiederholt den totalitaristischen Begriff “blockierende Minderheit” im Sinne einer EUdSSR,

Für eine Sperrminorität im Europäischen Rat sind laut EU-Verträgen mindestens vier Länder erforderlich, die zusammen mehr als 35 Prozent der Bevölkerung der Mitgliedstaaten repräsentieren.

ERST-Artikel

Super-Poll: Europa vor Rechtsruck

Sowohl die rechtsgerichteten „Europäischen Konservative und Reformer“ (EKR), derzeit fünftgrößte Partei im EU-Parlament, als auch „Identität und Demokratie“ (ID), derzeit zweitkleinste Fraktion, sollen stark zulegen. Die „Europäische Volkspartei“ (EVP) dürfte ihre führende Position im EU Parlament behaupten.

Laut „Euronews Superpoll“ soll es bei den Wahlen zum EU-Parlament einen deutlichen Rechtsruck in der EU geben, der auch Auswirkungen auf die EU-Institutionen haben wird.

Die meisten Abgeordneten werden wohl von der EVP ins Parlament entsandt. Aber „Euronews“ prognostiziert für Frankreich und Italien einen enormen Stimmenzuwachs für die Fraktionen rechts von der EVP.

In Italien könnten die „Brüder Italiens“ der EKR unter der Führung von Giorgia Meloni und in Frankreich der „Rassemblement National“ unter der Führung von Marine Le Pen die Wahl gewinnen.

Die beiden Hochburgen der EVP werden Deutschland und Spanien sein, wo sowohl die CDU/CSU als auch die Spanische Volkspartei voraussichtlich über 30 Prozent landen werden.

Laut „Euronews“ wird sich in Polen zeigen, ob die „Recht und Gerechtigkeit“ der EKR oder die EVP-Tusk-Bürgerplattform den ersten Platz bekommen.

Euronews glaubt allerdings, dass im EU-Parlament auch nach den Wahlen überwiegend pro-europäische Kräften vertreten sein werden.

Diese Zusammenfassung stammt von MANDINER, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation.

