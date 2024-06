Paukenschlag rund um die EU-Wahl in Frankreich: Präsident Emmanuel Macron hat am Sonntagabend völlig überraschend Neuwahlen ausgerufen die bereits am 30. Juni stattfinden sollen.

Bei der Wahl wurde rechte Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen Hochrechnungen zufolge stärkste Kraft. Sie kam auf über 30 Prozent, während Macrons Verbündeten von der Liste Renaissance nur rund 15 Prozent vorausgesagt wurden. Die Sozialisten landeten bei 14 Prozent.

Konsequenzen für EU

RN-Spitzenkandidat Jordan Bardella forderte nach dem fulminanen Wahlsieg umgehend Neuwahlen und einen Kurswechsel in der EU. Das Ergebnis sei eine „vernichtende Niederlage“ für Macron, der nun ein „geschwächter Präsident“ sei. Beruhigend auch , dass der gefährlichste Kriegstreiber gegen Russland in Europa jetzt massiv geschwächt wurde.