Erhält mutmaßliche italienische Antifa-Schlägerin aus Budapest “Asyl” im EU-Parlament? (Video)

Die mutmaßlich als brutale Antifa-Schlägerin in Budapest angeklagte Ilaria Salis dürfte wohl als frisch gewählte ultra-linke italienische Abgeordnete im EU-Parlament für ihre mutmaßliche abscheuliche Tat belohnt werden.

Wie die italienische Nachrichtenagentur “Euronews” berichtet, soll die Hauptangeklagte der ungarischen Antifa-Angriffe vom Februar 2023, Ilaria Salis, ins Europäische Parlament gewählt worden sein. Italienischen Zeitungen zufolge soll nun auch das Verfahren gegen sie dank ihrer Immunität eingestellt werden:

“Unabhängig von den Ergebnissen, die bestätigt werden müssen, ist genug genug. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Ilaria Salis Europaabgeordnete sein wird. Und ich denke, sie wird mit einer Lawine von Stimmen gewählt werden.“

– freute sich sagte Nicola Fratoianni, nationaler Sekretär der ultarlinken Partei “Sinistra Italiana”.

Die mutmaßliche Antif-Schlägerin, die in Budapest feige und hinterhältig auf der Straße unschuldige Menschen angegriffen haben soll, könnte nun also nach 15 Monaten Gerichtsverhandlung in Budapest gegen sie nach Italien zurückkehren.

Brutale Antifa-Anschläge auf den Straßen von Budapest

So wurden am Donnerstag, den 9. Februar 2023 auf einem Platz in der Budapester Innenstadt drei polnische Bürger von einer Antifa-Schläger-Bande von sieben oder acht Personen angegriffen: Diese begannen, mit Vipern und anderen Werkzeugen auf sie einzuschlagen. Nach einer Minute rannten die Antifa-Schläger vom Tatort weg. Zwei der drei Opfer erlitten schwere Frakturverletzungen.

Die nächste Gräueltat ereignete sich am nächsten Tag, dem 10. Februar: Dabei wurde ein Ungar von hinten angegriffen. Am Abend desselben Tages wurde ein ungarisches Ehepaar und ein deutsches Ehepaar in verschiedenen Bezirken angegriffen.

Laut Ermittlungen haben die Angreifer jedes Opfer über einen langen Zeitraum verfolgt.

Der zweite Angeklagte, Tobias E., wurde kürzlich vom Budapester Berufungsgericht rechtskräftig zu 1 Jahr und 10 Monaten Gefängnis verurteilt.

In geradezu zynischer Orwellscher Wirklichkeitsverdrehung hatte Salis bereits vor den EU-Wahlen angekündigt: Sie wolle in Europa arbeiten, damit Menschen wie sie, die Ungerechtigkeiten erleiden, nicht allein gelassen werden: Damit…

…”Solidarität, nicht Angst, Europas Wachflamme sein sollte.”

– wie sie hinzufügte. (Mandiner)

