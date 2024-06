Schweizer Impfpflicht-Initiative zeigt: 70%-plus der Bevölkerung sind notorische Mitläufer

09.06.2024: Nur ca. 25% erkennen die Lage, doch werden von den 75% mitgerissen | Quelle: Screenshot Freiheitliche Bewegung Schweiz

73,73% der Schweizer Bevölkerung stimmten am 9. Juni 2024 gegen die Volksinitiative “Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit”. Das zeigt, dass rund 75% des Volkes die staatlich verordneten CoV-Gesetzesbrüche und Gentherapie-Experimente an der Menschheit nicht ansatzweise erfasst hätte.

Zum 4. Mal haben die Schweizer für “Big Pharma” gestimmt

Von REDAKTION | Schon in der Vergangenheit hatte das Schweizer Stimmvolk in verschiedenen Referenden zur CoV-Pandemiewillkür dreimal mit nur «Ja-Ja-Ja» votiert:

am 13.6.2021 zum Covid-19-Gesetz mit 60,2% – Ja!

am 28.11.2021 zur Erweiterung des Covid-19-Gesetzes mit 62% – Ja!

am 18.6.2023 zur Verlängerung des Covid-19-Gesetzes mit 61,9% – Ja!

So überraschte es nicht, dass auch die jüngste Volksinitiative gegen die kriminellen Auswüchse des transnationalen Pharmakartells einmal mehr nur zum Scheitern verurteilt war:

Die Volksinitiative “Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit” forderte, dass jeder Eingriff in die körperliche und geistige Unversehrtheit einer Person der Zustimmung bedarf. Eine Verweigerung der Zustimmung sollte weder eine Strafe noch soziale oder berufliche Nachteile nach sich ziehen und nicht wie unter dem CoV-Regime, als sich derartiger Missbrauch im steigenden Maße tagtäglich weiter ausbreiten konnte.

Das CoV-Virus hat über zwei Jahre das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben der Schweiz und auch das seiner Nachbarländer lahmgelegt, weil die westeuropäischen Protektorate derselben transnationalen Steuerung unterstehen.

Unwissenschaftliche Massnahmen wurden von willfährigen Polit-Marionetten blind verhängt, um die eigenen Bevölkerungen auf Befehl von oben als Versuchskaninchen unverantwortlichen medizinischen Experimenten auszusetzen. Zugleich war es den atlantischen Kartellmedien gelungen, über 70% der Bevölkerungen hochriskante Gentherapien einzureden. Diese hatten mit CoV rein gar nichts zu tun, doch dienten im neuen hybriden Krieg vielmehr ideologischen und machtpolitischen Zwecken.

Noch bevor jene gentherapeutischen mRNA-Experimente in der Schweiz zugelassen waren, lancierte die Freiheitliche Bewegung Schweiz schon am 1. Dezember 2020 die Volksinitiative “Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit”. Die Initiative wurde am 16. Dezember 2021 fristgerecht mit 125,015 gültigen Unterschriften in Bundesbern eingereicht.

Die Volksinitiative forderte, den Artikel 10 der Bundesverfassung – mit dem Recht auf Leben und persönliche Freiheit – wie folgt anzupassen und abzuändern:

Art. 10 Abs. 2bis

“Eingriffe in die körperliche oder geistige Unversehrtheit einer Person bedürfen deren Zustimmung. Die betroffene Person darf aufgrund der Verweigerung der Zustimmung weder bestraft werden, noch dürfen ihr soziale oder berufliche Nachteile erwachsen.”

Art. 197 Ziff. 122

Übergangsbestimmung zu Art. 10 Abs. 2bis (Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit)

“Die Bundesversammlung erlässt die Ausführungsbestimmungen zu Artikel 10 Absatz 2bis spätestens ein Jahr nach dessen Annahme durch Volk und Stände. Treten die Ausführungsbestimmungen innerhalb dieser Frist nicht in Kraft, so erlässt der Bundesrat die Ausführungsbestimmungen in Form einer Verordnung und setzt sie auf diesen Zeitpunkt hin in Kraft. Die Verordnung gilt bis zum Inkrafttreten der von der Bundesversammlung erlassenen Ausführungsbestimmungen.”

Die Initiatoren wollten im Kampf gegen die Gesundheitsdiktatur den Grundsatz der körperlichen Unversehrtheit in der Bundesverfassung klarer festgeschrieben sehen,

so dass jeder Mensch die Freiheit hat, selbst zu bestimmen, was in seinen Körper gespritzt oder eingesetzt werden darf, ohne eine Bestrafung bzw. soziale oder berufliche Benachteiligung fürchten zu müssen.

Das Komitee warf die Frage auf, was sich hinter “Corona” ggfs. tatsächlich verberge:

Ist es nur ein gefährlicher Virus oder eine transnationale Agenda, die darauf abzielt, der Weltbevölkerung nach den Wünschen von Big-Pharma eine Gentherapie aufzuzwingen und Normalität erst dann wieder zuzulassen, nachdem viele Milliarden Menschen sich allesamt mRNA-Injektionen spritzen liessen, um am sozialen Leben teilnehmen zu dürfen?

Die Schweizer Volksinitiative sollte dieser Art einer Gesundheitsdiktatur den Riegel vorschieben: Man kritisierte insbesondere die COVID-19-Zertifikate 3G/2G, aber auch die Möglichkeit über das Epidemie-Gesetz als Hintertür, Experimentier-Injektionen, wie man sie von CoV her nur allzu gut kennt, beim nächsten Anlauf bzw. nächsten Anschlag auf die Menschheit für obligatorisch erklären (Art. 22 EpG) zu lassen.

Unter “Argumente” schrieb das Komitee im offiziellen Programm der Initiative in seiner Einleitung:

“Ja, folgende Frage stellt sich uns in dieser Abstimmung: Wollen wir in Zukunft weiterhin frei über unseren Körper entscheiden können?

Ein Sklave würde dies mit einem überzeugten und kräftigen Ja beantworten, denn er weiss, wie es ist, ein Leibeigener zu sein. Der Mensch ist nur frei, wenn er – doch nicht die Politik – in Eigenverantwortung mit überzeugtem Ja selbst bestimmen kann, was in den Körper kommt. Vertrauen Sie nie nur der Politik, denn niemand weiss, wie die Welt in 5 Jahren aussehen werde.”

Inzwischen ist jene Volksinitiative an der Urne gescheitert und das Ergebnis zeigt einmal mehr: Wenn immer transnational gesteuerte Kartellmedien in der Lage sind, die übliche Dreiviertel-Mitläufer-Volksmehrheit zur Unfreiheit und Fremdbestimmung zu verführen, ist es um den 25 Prozent-Rest der nicht erblindeten Restbevölkerung auch geschehen. Doch, zugleich lässt sich immer deutlicher erkennen: Die Vielzahl der Bevölkerungen Westeuropas legen es darauf an, sich selbst zugrunde zu richten!

