Soros-CEU-Uni schließt dauerhaft in Budapest

Am Donnerstag kündigte die CEU in einem Newsletter für Alumni an: Der Universitätsrat werde den Entzug der Lizenz der Soros-„Central European University“ einleiten. Das Forum des akademischen Personals schrieb auf Facebook: Der Grund für die Entscheidung sei, dass seit geraumer Zeit keine Studenten mehr zu ungarisch akkreditierten Programmen in Budapest zugelassen worden seien.

Es würden zwar Forschungsinstitute und auch andere Ausbildungskurse ohne Abschlussmöglichkeit in Budapest bestehen bleiben. Und weiter:

“Der Versuch der Orbán-Regierung, die Central European University aus Budapest zu vertreiben, ist erfolgreich.”

Zwar läge der Unterzeichnungs-Vertrag immer noch in der Schublade von Viktor Orbán und wartet darauf, unterzeichnet zu werden. Diesbezüglich gab dann aber Zoltán Balog bekannt: Er werde den Vertrag niemals unterschreiben.

Für das linke Soros-Uni-Personal, welches als Anti-Orban-Thinktank auch organisatorisch gegen die ungarische Regierung mobilisierte, ist das endgültige Aus schmerzhaft:

„Der Weggang der CEU ist ein großer Verlust für die ungarische Hochschulbildung.“

