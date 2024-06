+++ Aktuelles kurz zusammengefasst +++

Bayern sucht riesiges Areal für „Pandemie-Zentrallager“ + Russland friert Vermögen deutscher Banken ein + AfD ist Deutschlands neue Arbeiterpartei + Elon Musk nimmt die AfD in Schutz + Gewalt gegen AfD-Politiker + uvm.



Freistaat Bayern sucht riesiges Areal für „Pandemie-Zentrallager“ – wozu?

Die Hinweise, dass die nächste Plandemie bereits kurz bevorsteht, mehren sich. Rechtlich hat man mit den Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO vorgebaut – aber offenbar ist auch baulich noch einiges zu erledigen, bis es in die nächste Runde geht.

Im Freistaat Bayern läuft noch bis zum 23. Juni eine Ausschreibung für ein Pandemie-Zentrallager nahe München. Alarmsicherung, überstiegsichere Umzäunung, überwachte Zufahrt, Notstromversorgung und mehr – man hat etwas vor. Über die Webseite immobilien.bayern.de ist die Ausschreibung für jedermann einsehbar. Eingestellt wurde sie am 27. Mai – die Laufzeit bis zum 23. Juni überrascht und erweckt den Eindruck von Dringlichkeit. Dass man ein Projekt dieser Größenordnung nur einen Monat lang ausschreibt, ist zumindest äußerst ungewöhnlich. Weiterlesen auf report24.news

+++

Russland friert Vermögen deutscher Landesbanken ein – mehr als 300 Millionen Euro betroffen

Vermögenswerte der BayernLB und LBBW wurden in Russland eingefroren. Der Grund: Die Klage eines russischen Unternehmens wegen eines geplatzten Erdgas-Projekts.

MOSKAU – Weil ein Erdgas-Projekt durch die Sanktionen gegen Russland zum Erliegen kam, klagt das Unternehmen „Rus Chem Alliance“ gegen eine Reihe westlicher Banken. Jetzt kam der nächste Paukenschlag in diesem Gerichtsprozess: Das russische Gericht veranlasste die Beschlagnahmung von Vermögenswerten der deutschen Landesbanken BayernLB und LBBW in Höhe von mehr als 300 Millionen Euro. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die dem Finanznachrichtendienst Bloomberg vorliegen. Weiterlesen auf merkur.de

+++

Ukraine-Krieg: Deutschland und EU stocken Unterstützungs-Fonds auf

Deutschland und die EU wollen bei der internationalen Wiederaufbaukonferenz in Berlin die Finanzierung eines Projekts der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zur Unterstützung der Ukraine um 30 Millionen auf insgesamt 75 Millionen Euro aufstocken.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) will die Wiederaufbaukonferenz für sein Land in Berlin an diesem Dienstag zusammen mit Kanzler Olaf Scholz (65, SPD) eröffnen. Erwartet werden etwa 2000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von internationalen Organisationen. Weiterlesen auf tag24.de

+++

Vergeltungsaktion: Russland weist ORF-Korrespondentin aus

Weil einem russischen Journalisten eine Akkreditierung entzogen wurde, weist Moskau nun eine österreichische ORF-Korrespondentin aus. Maria Knips-Witting hatte sich seit Anfang 2024 in Russland aufgehalten und von dort aus berichtet.

Einem Redakteur der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass war die dauerhafte Akkreditierung entzogen worden. Als Reaktion darauf müsse die Korrespondentin des ORF das Land nun verlassen, teilte das zuständige russische Ministerium mit. Das Radio- und Fernsehstudio des Senders hatte bisher zwei Korrespondenten. Neben Knips-Witting war das Carola Schneider. Quelle: krone.at

+++



Europawahl: Die AfD ist Deutschlands neue Arbeiterpartei

Die SPD beansprucht für sich, die Partei der Arbeiter zu sein. Doch bei den Europawahlen punktet die AfD in dieser Gruppe mit Abstand am stärksten. Vor allem eine große wirtschaftliche Sorge treibt die Wähler der Partei um. Bei der SPD sieht das ganz anders aus.

Die AfD punktete bei der Europawahl dort, wo viele in der SPD immer noch glauben, punkten zu können: bei Arbeitern, also bei körperlich hart arbeitenden Menschen im Land. Das zeigen Zahlen der Wahlforscher von infratest dimap. Unter allen Arbeitern, die am Sonntag ihre Stimme abgaben, wählten 33 Prozent AfD. Auf Platz zwei landeten in dieser Gruppe CDU und CSU mit 24 Prozent. Die traditionelle deutsche Arbeiterpartei SPD findet sich weit abgeschlagen auf Platz drei. Die Sozialdemokraten konnten gerade noch zwölf Prozent der Arbeiter für ihre Politik begeistern. Weiterlesen auf welt.de

+++

SPD-Politiker ruft zur Gewalt gegen AfD-Politiker auf

Ein SPD-Nachwuchspolitiker in Rheinland-Pfalz veröffentlicht im Internet einen Rap-Song, in dem er politischen Gegnern offen mit Gewalt droht: AfD-Politikern sollen die Zähne herausgeschlagen werden.

NIUS liegt nun das Musikvideo eines SPD-Lokalpolitikers aus Rheinland-Pfalz vor, in dem dieser vor einer Antifa-Flagge offen mit Gewalt droht. „Stoppt Faschos, wenn es sein muss, gewaltsam“, heißt es an einer Stelle des Rap-Songs, der auf die Melodie von Gigi D’Agostinos Hit „L’Amour toujours“ geschrieben wurde. AfD-Politikern will der junge Mann die Zähne herausschlagen: „Labert der AfD’ler gerade Quatsch, trifft er uns und braucht danach Zahnersatz.“ Im Refrain rappt der Antifa-Aktivist: „Nazis aufs Maul, Nazis aufs Maul, Refugees welcome, Nazis aufs Maul!“ Weiterlesen auf nius.de

+++

Anschlag auf AfD-Abgeordnetenbüro in Querfurt

In der Nacht zum 8. Juni wurde auf das Büro des AfD-Landtagsabgeordneten und FREILICH-Autoren Hans-Thomas Tillschneider in der Querfurter Innenstadt ein Anschlag verübt.

QUERFURT – Unbekannte Täter beschmierten die Fassade des Gebäudes mit den Schriftzügen „FUCK AFD“ und Hakenkreuzen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Staatsschutz ist eingeschaltet. Hans-Thomas Tillschneider, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt, zeigte sich empört über den Vorfall. Er verurteilte die Tat als Angriff von „Deutschlandhassern“ und „kriminellen Feinden der AfD“ aus dem linken Spektrum. Quelle: freilich.at

+++

Nach Europawahlen: „Rechtsextrem?“ Elon Musk nimmt die AfD in Schutz

Mit Unverständnis reagiert X-Chef Elon Musk auf Diffamierungen gegen die AfD nach deren Erfolg bei der Europawahl. Was er über die Partei gelesen habe, sei „nicht extremistisch“.

SAN FRANCISCO/BERLIN – Mit einem Post auf seinem sozialen Netzwerk hat X-Chef Elon Musk Partei für die AfD ergriffen. Er reagierte damit auf einen Post der Klimapolitik-Kritikerin Naomi Seibt. Die 23jährige, die als „Anti-Greta“ bekannt geworden ist, hatte sich auf einem Foto mit einem Parteiemblem zur Wahl der AfD bekannt. Dazu textete sie auf Englisch: „Für Souveränität, Sicherheit und Freiheit.“

Musk retweetete Seibts Post und fragte: „Warum reagieren manche so negativ auf die AfD? Sie sagen immer ‚rechtsextrem‘, aber die Politik der AfD, über die ich gelesen habe, klingt nicht extremistisch. Vielleicht übersehe ich etwas.“ Weiterlesen auf jungefreiheit.de

My name is Naomi Seibt,

I am from Germany,

and I voted for the #AfD. For Sovereignty, Safety

and Freedom. 💙🇩🇪 pic.twitter.com/OXO2sCvhqq — Naomi Seibt (@SeibtNaomi) June 9, 2024

Hier geht es zu den letzten SHORT NEWS: