Fauci gibt zu: Kinder-Maskenpflicht und Abstandsregeln „einfach so“ gefordert

Quelle: Screenshot

Anfang 2021 hatte Anthony Fauci, US-Immunologe und Chef-Gesundheitsberater im Weißen Haus in Washington (USA) in der Corona-Zeit, in einem Interview mit NBC allen Ernstes eine „doppelte Maske“ zur Eindämmung des Coronavirus gefordert:

Das Tragen von zwei Masken anstelle von einer ist wahrscheinlich effektiver, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Spielen nur mit Impfung oder Maske Wenig später verkündete er, dass Kinder entweder geimpft werden oder Gesichtsmasken tragen müssen, wenn sie zusammen spielen wollen. Generell wollte er Masken bis 2022 vorschreiben. Drei Jahre später gesteht er ein, dass sowohl dazu wie auch zur Verpflichtung zu der sogenannten 6-Fuß-Abstandsregel keine wissenschaftliche Erkenntnis zugrunde liegt. Er sagte: Wissen Sie, ich kann mich nicht erinnern. Es ist einfach so richtig erschienen. Willkürliche Maßnahmen Das ergab der Unterausschuss des US-Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Krise. Außerdem gestand Fauci ein, dass er keine Beweise zur Wirksamkeit von Masken bei Kindern gesehen habe. Die negativen Folgen für Kinder sind jedoch gut dokumentiert. Selbst das amerikanische Institut für Gesundheit (NIH) weist darauf hin, dass die Maskenpflicht „sehr negative" Auswirkungen auf die Lese- und Lernfähigkeiten von Schülern hatte. Außerdem führte sie zu „Depressionen, allgemeiner Angst, akutem Stress und aufdringlichen Gedanken".