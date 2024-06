Vulgärer Anti-Macron-Olympia-Protest in Paris: Einheimische drohen mit Defäkation in die Seine (Video)

Die Unzufriedenheit wird durch den verrückten, und wohl gesundheitsschädlichen Wunsch von Präsident Emmanuel Macron verstärkt, vor den Olympischen Spielen demonstrativ im Fluss zu schwimmen.

Viele Pariser stehen den bevorstehenden Olympischen Spiele sehr ablehnend gegenüber: Bringen diese doch zahlreiche Bauprojekte, höhere Preise für den Nahverkehr und Sicherheitsrisiken mit sich. Außerdem missfällt vielen Menschen die Tatsache, dass die Behörden versuchen, die Stadt für Besucher attraktiver zu machen, indem sie Sexarbeiterinnen, Obdachlose und Flüchtlinge aus dem Stadtbild entfernen. Die Verärgerten haben daher eine ungewöhnliche Form de s Protests gewählt:

Sie planen, sich in die Seine zu erleichtern, um den Organisatoren das Abhalten von Schwimmwettbewerben schwerer zu machen.

“Ich kacke in die Seine am 23. Juni”

Die Initiative “Je Chie Dans La Seine Le 23 Juin” („Ich kacke in die Seine am 23. Juni“) verbreitet sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien, wo verschiedene Websites Tipps zur Logistik des Fäkalien-Protests, aber auch Memes teilen.

Denn bei den Olympischen Spielen sollen auch Schwimmen und Triathlon ausgetragen werden. So hatte der französische Präsident Emmanuel Macron allen Ernstes versprochen, vor den Spielen im Fluss zu schwimmen, als Beweis dafür, dass das Wasser klar genug für die auszutragenden Wasse-Wettkämpfe sein soll.

Das Datum der angekündigten Fäkalien-Aktion ist bezieht sich darauf, dass Macron am 23. Juni für ein öffentliches Schau-Schwimmen im verdreckten Fluss angekündigt hat.

Schwimmen in der verdreckten Seine seit 1923 verboten

Die Anwohner dürften sich aber auch darüber ärgern, dass das Schwimmen in der Seine seit 1923 grundsätzlich verboten ist, und nun Paris seit Jahren plötzlich daran arbeitet, sie für die Olympischen Spiele sauber zu machen. Was den Steuerzahler bisher rund 1,4 Milliarden Euro gekostet hat.

La chanson #JeChieDansLaSeineLe23Juin est enfin dispo ! pic.twitter.com/zxKojMDA9r — Je Chie Dans La Seine Le 23 Juin (@JeChieLaSeine23) May 25, 2024

Vermessenheit der EU-Eliten

Macrons irrsinnige Kundmachung ist aber ein typisches Beispiel für die Vermessenheit europäischer Links-Eliten, und vom Prinzip her genau dasselbe, wie in der von oben verordneten Massen-Migration eine machbare gesellschaftliches Zukunftsvision zu sehen.

Wohin das alles führte, zeigten die ungarischen Kommunisten:

Diese hatten nämlich einmal tatsächlich die Idee eines großflächigen Orangenanbaus in ihrem Land. Weil das Projekt freilich krachend scheitern musste, nahmen aufmüpfige Oppositionelle die Farbe Orange als Symbol für das Scheitern des Sozialismus – und Orange als Parteifarbe der neuen Oppositionskraft: von Orbans Fidesz.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.