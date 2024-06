Wegen Organisation von Trauer-Kundgebungen: Lehrerin wird aus dem Schuldienst entfernt

Die Lehrerin, die die Gedenkfeier nach dem schrecklichen Messermord an dem Mädchen Mia in Kandel durch einen afghanischen Asylbetrüger organisierte, wurde vom Schuldienst suspendiert. Obendrein engagierte sie sich gegen die Corona-Diktatur und ganz „schlimm“: Sie war auch noch AfD-Stadträtin. Kein Wunder also, dass unsere “Demokraten“, natürlich mit Hilfe linker „Aktivisten“, einmal mehr die Meinungsfreiheit aushebelten.

Hier das Video mit Stellungnahmen der betroffenen Lehrerin und ihres Anwaltes: