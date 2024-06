+++ Aktuelles kurz zusammengefaßt +++

+ Russische Kriegsschiffe üben vor US-Küste +Antifa will AfD-Parteitag stören + Kreml wütend über US-Waffen für Asow + Faeser und Haldenwang schützen Extremisten + Afghane sticht Frau auf Parkbank nieder + 99-Jähriger stirbt bei Raubüberfall +Auszeichnung für Ricarda Lang +

Auf dem Weg nach Kuba: Russische Kriegsschiffe übten vor US-Küste

Während die russischen und weißrussischen Streitkräfte ihre Atombereitschaft üben, befindet sich eine Gruppe russische Kriegsschiffe – darunter auch ein Atom-U-Boot – auf dem Weg nach Kuba. Auch dieser Flottenverband hielt Waffenübungen ab – vor der US-Küste!

Die Fregatte Admiral Gorschkow trainierte den Einsatz hochpräziser Raketenwaffen mithilfe von Computermodellen – vor der Küste Floridas. (Bild: APA/AP)

Zuvor hatte Kremlchef Wladimir Putin damit gedroht, Feinden des Westens ähnliche Waffen zukommen zu lassen, wie die Ukraine von der NATO bekomme. Diese subtile Warnung ließ Putin vor wenigen Tagen beim jährlichen Wirtschaftsforum in St. Petersburg lassen. Laut der Mitteilung des kubanischen Außenministeriums vom Donnerstag handelt es sich dabei um eine Fregatte, ein Atom-U-Boot, einen Öltanker und einen Bergungsschlepper. Keines der Schiffe habe Atomwaffen an Bord, von ihrem Aufenthalt im Hafen von Havanna gehe für die Region keine Gefahr aus. Weiterlesen auf krone.at

+++

Kreml wütend über US-Waffen für Asow: „Kriminelle nicht in gut und böse teilen“

Die umstrittene Asow-Brigade der ukrainischen Armee darf amerikanische Waffen gegen Russen einsetzen. Washington erkennt „keine Hinweise“ auf humanitäre Verstöße.



Brüder im Geiste westlicher Eliten: Nazi-Kämpfer mit Hakenkreuz- Wolfsangel- und NATO-Flagge

Die russische Reaktion auf die Freigabe der Nutzung amerikanischer Waffen durch das Asow-Freiwilligenbataillon der ukrainischen Armee fällt erwartungsgemäß deutlich aus. […] Derartige Waffenlieferungen gemahnten an die „bedauerlichen Erfahrungen der Vereinigten Staaten im Nahen Osten“. Gemeint ist die Aufrüstung späterer Terrororganisationen, etwa Al-Qaida, durch die USA in den Achtziger- und Neunzigerjahren. Russland, so der Botschafter, sei „gegen politisierte Versuche, Kriminelle in gut und böse einzuteilen. Bastarde ohne Heimat und ohne Gewissen sollten bestraft und isoliert und nicht für opportunistische Zwecke benutzt werden.“ Quelle: berlinerzeitung.de

+++

„Ein neuer Tiefpunkt“: Wie Ver.di, AStA und Antifa den AfD-Parteitag stören wollen

„Friedlicher ziviler Ungehorsam“ mit Linksextremisten: Im Vorfeld des AfD-Parteitages in Essen mobilisieren Ver.di und Berliner ASten. Eine CDU-nahe Studentenvereinigung findet deutliche Worte.

STUTTGART/BERLIN – Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in der Region Stuttgart hat ihre Mitglieder aufgerufen, gemeinsam mit dem linksradikalen Bündnis „Widersetzen“ den AfD-Bundesparteitag in Essen Ende Juni zu blockieren. Damit die Mitglieder auf die „Aktionen des friedlichen zivilen Ungehorsams“ wie Sitzblockaden bestens vorbereitet sind, organisiert der Regionalverband am 22. Juni ein Aktionstraining in den Räumen des Landesbezirks Baden-Württemberg, heißt es im Rundschreiben, das der JUNGEN FREIHEIT vorliegt. „Wenn wir der AfD nicht aktiv den Raum nehmen, den sie sich nehmen will, dann werden wir die Ausbreitung des Faschismus nicht verhindern“, mahnt die Gewerkschaft darin. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Video: Faeser und Haldenwang schützen Extremisten

Während rechtschaffene Bürger und Patrioten für ihre legitimen Anliegen überwacht, diffamiert und verfolgt werden, geraten Extremisten und Terroristen erst dann ins Visier der Sicherheitsbehörden, wenn es zu spät ist — der Messer-Anschlag von Mannheim ist ein blutiger Beleg.

Eine Dokumentation des Deutschlandkurier-Reporters Christian Jung über die eklatant falsche Extremisten-Priorisierung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und „Verfassungsschutz“-Chef Thomas Haldenwang (CDU): Quelle: pi-news.net

+++

Preisverleihung: Einen Tag nach dem Grünen-Absturz lässt sich Ricarda Lang zur „Aufsteigerin des Jahres“ küren

Grünen-Chefin Ricarda Lang lässt sich nur einen Tag nach der Europawahl-Klatsche mit einem Preis auszeichnen. Unfassbar! 24 Stunden nach dem Grünen-Absturz bei der Europa-Wahl 2024 feiert Grünen-Chefin Ricarda Lang sich selbst. In der Hauptstadt lässt sie sich zur „Aufsteigerin des Jahres“ auszeichnen.

Sie ist die Chefin der Grünen: Ricarda Lang. Heißt: Sie verantwortet die Grüne-Politik. Bei der Europawahl erlebten die Grünen einen brutalen Absturz – um 8,6 Prozent auf 11,6 Prozent der Wählerstimmen. Damit sind sie die großen Verlierer der Europawahl […] Kurios: Der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) überreicht Ricarda Lang den Preis. Und das ausgerechnet nach der Mega-Pleite der Kanzlerpartei SPD und aller Ampel-Parteien. Die SPD erhielt bei der Europawahl nur noch 13,9 Stimmen. Auch SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius wurde am selben Abend als „Politiker des Jahres“ ausgezeichnet. Weiterlesen auf nius.de

+++

Der öffentliche Raum wird zur Gefahrenzone: Frau saß auf Parkbank – plötzlich stach ein Afghane auf sie ein

Horror-Tat in Frankfurt: Am Montagmittag wurde eine 41-jährige Frau, die auf einer Parkbank saß, völlig unvermittelt von hinten von einem Afghanen (19) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Als die Frau flüchten wollte, jagte er ihr nach und stach weiter auf sie ein. Kann man sich in Deutschland noch bedenkenlos im öffentlichen Raum aufhalten? Am Montag gegen 13.55 Uhr wurde eine auf einer Parkbank am Mainufer sitzende Frau unvermittelt von hinten angegriffen. Der Angreifer, ein 19-jähriger Afghane, stach dabei mit einem Cuttermesser mehrfach auf ihren Kopf und Hals ein, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Weiterlesen auf report24.news

+++

Plan für neuen Wehrdienst: Pistorius will die „fittesten, geeignetsten und motiviertesten“ Männer zur Bundeswehr holen

Verteidigungsminister Boris Pistorius geht davon aus, dass mit seinem Konzept eines neuen Wehrdienstes jedes Jahr 5000 zusätzliche Soldaten für die Bundeswehr zur Verfügung stehen werden. „Wir wollen die Besten und die Motiviertesten“, betonte Pistorius.

Keine Wehrpflicht, sondern ein „Auswahl-Wehrdienst“: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat seine Pläne vorgestellt, wie er die Zahl der Rekruten in der Bundeswehr steigern will. Für junge Männer soll das Ausfüllen eines Fragebogens verpflichtend werden. Ziel sei es, diese Zahl jedes Jahr noch zu steigern. Die Auserwählten sollen einen Grundwehrdienst von sechs Monaten leisten oder sich für bis zu 23 Monate verpflichten können. Weiterlesen auf welt.de

+++

99-Jähriger stirbt bei brutalem Überfall: Polizei überführt Täter

Sankt Peter-Ording – Ermittlungserfolg! Anfang des Jahres wurde ein älteres Ehepaar in Sankt Peter-Ording (Schleswig-Holstein) brutal ausgeraubt. Der 99-jährige Heinz K. kam während des Überfalls ums Leben, seine Ehefrau (79) wurde schwer verletzt. Nun hat die Polizei die Täter überführt.

Wie die Beamten am heutigen Mittwoch mitteilten, wurden bereits am 4. Juni vier Männer im Alter zwischen 30 und 42 Jahren mithilfe von Spezialkräften festgenommen. Es handelt sich um drei „Deutsche“ und einen Osteuropäer. Zuvor waren Haftbefehle gegen sie erlassen worden. Mittlerweile ist ein Haftbefehl aufgrund neuer Ermittlungsergebnisse wieder aufgehoben worden, sodass einer der Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Quelle: tag24.de

