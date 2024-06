Wie verzweifelt die militärische Situation zur Rekrutierung von Soldaten und wie verhasst die irrsinnigen Rekrutierungen in der Ukraine mittlerweile sind, zeigt dieser groteske Vorfall:

„Nexta“ berichtet: In der südukrainischen Stadt Odessa wäre eine Schlägerei zwischen Sanitätern und Mobilisierungssoldaten im regionalen Militär-Hilfszentrum ausgebrochen, als ein Krankenwagen eingetroffen war.

Lokale Journalisten berichteten:

„Die Soldaten, die im Zentrum dienten, sperrten die Sanitäter ein und wollten sie sofort in der Armee mobilisieren.“

Später trafen mehrere Krankenwagen mit Sirenen am Tatort ein, um gegen den Vorfall zu protestieren. Dabei…

…“stießen mit den Soldaten zusammen“.

Kurz darauf wurden die eingesperrten Sanitäter aus dem Zentrum entlassen – wurde berichtet.

Offizielle Erklärung des Militärs

Laut „Odessa Military Auxiliary Center“ hieß es via Facebook:

Demnach hätten auf der Straße, mit Polizeibeamten patrouillierende Soldaten, einen Mann überprüft. Dieser hätte sich geweigert, seine Dokumente auszuhändigen, und wurde dann zum „Army Auxiliary Center“ eskortiert,zur Sammlung seiner militärischen Daten.

Eine Stunde später wären Leute “in medizinischer Kleidung” gekommen und wollten den Mann ins Krankenhaus transportiere, indem sie sich auf eine Diagnose beriefen, die nicht in seiner Krankenakte gestanden hätte. Die Ankömmlinge hätten sich auch geweigert, sich auszuweisen. Die Soldaten vermuteten deshalb Hilfestellung zum Zwecke der Entgehung der Mobilmachung, weshalb sie ebenfalls festgenommen wurden.

Schließlich aber hätten die Festgenommenen andere Krankenwägen per Notrufnummer alarmiert. Und auf den Telegram-Kanälen ging viral, dass Sanitäter im militärischen Hilfszentrum gewaltsam festgenommen wurden. Neben den nun eingetroffenen Rettungseinheiten kamen auch unbekannte Zivilisten zum Tatort und hätten eine Schlägerei provoziert, bei der ein Soldat und mehrere Sanitäter verletzt wurden.

Die Regionalpolizei von Odessa soll die Umstände des Vorfalls untersuchen. (mandiner)

A mass brawl occurred in #Odesa. People in military uniforms fought with ambulance workers. The fight occurred near the city’s Military Recruitment Center.

