Failed State Deutschland: BILD ruft zu Taekwondo-Selbstverteidigung gegen Messerstecher auf

Der ganze Wahnsinn einer, von Merkel, den linken EU-Eliten und linker deutscher Block-Parteien, respektive den Grünen, mittlerweile verwirklichten Willkommens-Dystopie zeigt sich in einem geradezu absurden Selbstverteidigungs-Ratgeber des ehemaligen Chef-Organs des deutschen Haltungs-Willkommens-Journalismus.

BILD warnt gleich zum Auftakt vor…

…“25 Attacken mit Stichwaffen pro Tag“.

Um dann absurde und sinnlose Tips zu geben, im Stile, wie man sich vor Mückenstichen schützen könnte:

„So sollten Sie auf einen Messer-Angriff reagieren“

Dann werden noch zwei kurz zurück liegende Messer-Stechereien drastisch in ihrer ganzen Brutalität geschildert:

„Am Montag stach Mohammad Zaman A. (19) mit einem Cuttermesser in Frankfurt (Hessen) auf eine Ukrainerin (41) ein. Wenige Stunden später verletzte ein unbekannter Messer-Mann im 250 Kilometer entfernten Schermbeck (NRW) eine Joggerin (23). In beiden Fällen glaubt die Polizei an Zufallsopfer.“

Anscheinend glaubt aber auch BILD, dass es sich in der deutschen Öffentlichkeit mittlerweile herumgesprochen hat, dass dieser Tausende von Messer-eien nicht aus einem drögen Sonntags-„Tatort“-Drehbuch stammen:

„Die Angst vor Messer-Angriffen steigt. Denn jeden Tag werden in Deutschland 25 Straftaten mit einem Messer verübt. Allein im letzten Jahr lag die Zahl der Körperverletzungen mit diesen Waffen bei 8951 Fällen – 791 Fälle mehr als 2022.“

Dann stellt sich Bild auf seine Pay-Site eine groteske Frage:

„Doch wie wahrscheinlich ist es, eine Messer-Attacke erfolgreich abzuwehren?“

Um dann einen „Taekwondo-Meister Mario Najorka (57)“ zu Wort kommen zu lassen. Dabei kann man dann nachlesen…

…“welche Tipps der Kampfsportler bei Messer-Angriffen gibt.“

Immerhin gesteht aber BILD dadurch ein, dass Deutschland zu einem Failed State geworden ist, weil der Staat nicht mehr die Unversehrtheit seiner Bürger garantieren, nachdem er seit 2015 nicht einmal mehr seine Grenzen schützen kann.

Was kommt als Nächstes? Der Aufruf zum Aufbau von Bürgerwehren?

