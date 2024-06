Po imponującym wyniku FPÖ w wyborach do UE, sekretarze generalni tej partii wolnościowej Michael Schnedlitz i Christian Hafenecker są podekscytowani i wzywają do “czerwono-biało-czerwonego strajku wyzwoleńczego” w nadchodzących wyborach do Rady Narodowej.

Podczas energicznej konferencji prasowej stało się jasne, że najnowszy sukces służy jako trampolina do poważnego przewrotu politycznego w Austrii.

“Nierealistyczny i zadufany”

Schnedlitz ostro skrytykował reakcje starych ugruntowanych partii na wynik wyborów. Postawę ÖVP i SPÖ określił jako “nierealistyczną i samozadowoloną”. Pod rządami Bablera SPÖ stała się synonimem politycznej porażki, podczas gdy Nehammer i ÖVP całkowicie stracili kontrolę nad rzeczywistością, ignorując nadinterpretację wyniku wyborów.

W czasie, gdy rząd wydaje się nie radzić sobie z problemami kraju, FPÖ pozycjonuje się jako jedyna siła, która może przynieść prawdziwą zmianę. Partia obiecuje słuchać ludzi i energicznie rozwiązywać palące obawy obywateli, od polityki imigracyjnej po sytuację w zakresie bezpieczeństwa.

Samostanowienie zamiast samozniszczenia

Według Schnedlitza, nadchodzące wybory do Rady Narodowej pokażą, czy Austria będzie nadal podążać drogą samozniszczenia, czy też zrobi odważny krok w kierunku samostanowienia i dobrobytu. “My, członkowie Partii Wolności, wiemy, kto rządzi w naszym kraju – nie politycy, ale ludzie”, podkreślił Schnedlitz.

Sekretarz generalny Partii Wolności (FPÖ) Hafenecker oskarżył ÖVP o dalsze zachowywanie się “jak mistrzowie świata” pomimo głośnych porażek i podkreślił, że FPÖ jest gotowa doprowadzić do pilnie potrzebnego zwrotu politycznego.Schnedlitz:

„Wir brauchen eine Politik, die unsere Leute schützt, statt sie zu ignorieren“

W obliczu zbliżających się wyborów FPÖ liczy na to, że jej konsekwentny kurs i jasne stanowisko wobec błędnej polityki rządu się opłaci.

“Jeśli trzynastolatkowie są dziś w stanie zgwałcić dziewczynę, to są również w stanie zostać za to surowo ukarani. Ochrona ofiar zamiast ochrony sprawców!” – wyjaśnił Hafenecker.

Nadchodzące wybory są postrzegane jako decydujące dla przyszłości Austrii. Tylko dzięki silnemu mandatowi FPÖ i Herbertowi Kicklowi jako kanclerzowi ludowemu, zdaniem partii, Austria może naprawdę zacząć od nowa i sprostać wyzwaniom, które przed nią stoją.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy w ZURZEIT (Autor A.R.), naszym partnerze w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ

Problem jest w tym, że pozostałe, lewacko ukierunkowane partie (SPÖ, ÖVP, Zieloni, NEOS) mogą się zjednoczyć i to tylko dla tego, żeby FPÖ nie było w stanie rządzić / dokładnie jak w Polsce.

